Студенти и кукли се вихрят в бродуейски мюзикъл за фазите на любовта

Световният бродуейски хит "Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се" от Джо ди Пиетро, който се поставя за първи път на родна сцена, ще има премиерни представления на 3 и 4 октомври в Куклен театър НАТФИЗ. Мюзикълът вече беше представен предпремиерно преди три дни в рамките на Международния куклено-театрален фестивал "Пиеро" (IPTF Pierrot) в Стара Загора.

Преводът на текста е на д-р Сава Драгунчев, който беше асистент на проф. Стефан Данаилов в последния клас на незабравимия актьор и преподавател в Академията, а режисьор е Димитър Стефанов. Спектакълът разказва за любовта и нейните абсурди – от първите срещи до брака, от романтичните илюзии до реалностите на съвместния живот. С хумор, нежност и много музика, представлението с участието на студентите от 4-ти курс "Актьорство за куклен театър" от класа на доц. Боряна Георгиева, вълнува и разсмива до сълзи, повдигат завесата от творческия екип.

Режисьорът Димитър Стефанов споделя: "Това е спектакъл пътешествие между истината и мита зад играта на ухажване – загадката, пред която се изправя всеки съвременен млад човек. През очакването на любовта и брака, но и през усилията, неволите и удоволствията на съвместния живот – върволица от младежи, мъже, жени, новородени, обичани и обичащи. Музика, песни и танци в истински бродуейски стил се запечатват в съзнанието на зрителя и остават там дълго след като са отшумели и последните акорди от комедията на Джо ди Пиетро".

За първи път поставен на български език, спектакълът е поклон пред младостта и любовта, като вдъхновява за полет към романтичното и красивото, но и дава смелост за посрещане на трудното, тъжното и смешно-тъжното. Със средствата на обичания театрален език – кукленото майсторство, този чудесен мюзикъл е в състояние да завладее всеки – от малък до голям, който някога е обичал, обича или ще обича живота, уверяват младите артисти от класа на доц. Боряна Георгиева. А те са (по азбучен ред) Александра Димова, Ана‑Мария Петрова, Божидар Влайков, Велина Плачкинова, Велислав Андонов, Виктор Иванов, Георги Големанов, Екатерина Калоянова, Елизабет Димчева, Калина Георгиева, Кристиян Борисов, Лъчезар Георгиев, Мария Найденова, Нели Корчева, Никол Димитрова, Никола Рашев, Николай Стефанов, Радинела Неделчева, Светослав Тонев, Симона Бакалова, Христина Чифлиджанова, Цанко Байков, Ясен Братанов.

Асистент-режисьори са артистите Георги-Маноел Димитров, Десислава Чутуркова и Десислава Чардаклиева. Сценографията и костюмите с консултант Ясмин Манделли и хореографията на доц. Весела Хаджиниколова са създадени по идея на студентите. По техни инвенции са изработени и куклите. Вокален педагог е актрисата Теменуга Первазова.

Спектакълът се реализира в рамките на проекта "Пътят към сцената" с финансовата подкрепа на Министерството на културата.