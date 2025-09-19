Пенко Господинов поема първия извънстоличен филиал на НАТФИЗ

Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ ще открие своя нов филиал в Бургас с тържествена церемония и концерт на 23 септември. Представителното събитие, което ще се състои от 17.00 часа във вторник в Културен дом НХК (Oткрита сцена), ще даде официален старт на първата академична година на филиала и ще отбележи исторически момент както за самото учебно заведение, така и за културния и образователен живот на региона, отбелязват от академията.

На церемонията ще бъде представен екипът, който ще обучава първия випуск в специалност „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов. След официалната част ще се състои празничен водосвет, а вечерта ще завърши с концерт на Волена Апостолова – млада актриса и певица, възпитаничка на НАТФИЗ от клас на проф. Пламен Марков и позната от „Х фактор“, „Гласът на България“ и други музикални формати.

Създаването на филиал в Бургас е резултат от дългосрочна визия и партньорство между ръководството на НАТФИЗ и Община Бургас. След подписването на меморандум за сътрудничество в началото на годината, Общинският съвет в Бургас одобри предложението на кмета Димитър Николов за предоставяне на подходящи помещения за нуждите на филиала.

Залите и кабинетите, които ще бъдат предоставени за филиала, се намират в Културен дом НХК и Младежкия културен център на ул. "Гладстон" в морския град, уточнява БТА. Те ще бъдат предоставени безвъзмездно за срок от десет години за споделено ползване по предварително изготвен график.

Филиалът на НАТФИЗ в Бургас става факт с постановление на Министерския съвет от 2 юли 2025 г., след положително становище за проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на академичния съвет на висшето училище. Това е първото разгръщане на дейността на НАТФИЗ извън столицата София и важна стъпка в децентрализацията на висшето образование в сферата на изкуствата.

В новосъздадения филиал ще се предлагат програми в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“, включващо специалностите „Актьорство за драматичен театър“, „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.

Откриването на филиала на НАТФИЗ отваря нова страница в историята на академията и утвърждава Бургас като център на културно, образователно и творческо развитие, подчертават домакините.