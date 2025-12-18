Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Студенти на проф. Здравко Митков са новите лауреати на "Стипендията на Ламбо"

Възпитаниците на Атанас Атанасов пък се готвят за премиера на "Казимир & Каролине" в НАТФИЗ

Днес, 18:11
Младата актриса Елина Илиева получава грамотата си от ръцете на Параскева Джукелова.
Венета Паунова
Младата актриса Елина Илиева получава грамотата си от ръцете на Параскева Джукелова.

Двама четвъртокурсници по актьорско майсторство от класа на проф. Здравко Митков в НАТФИЗ – Елина Илиева и Мирослав Тънгаров, са тазгодишните лауреати на „Стипендията на Ламбо“. Отличието се присъжда от основания от незабравимия Стефан Данаилов фестивал „Сцена на кръстопът“. Елина и Мирослав получиха своите награди по време на среща с ректора на Академията проф. Мирослав Дачев, зам.-ректора по проф. Пенко Господинов, програмния директор на фестивала – режисьорката Росица Обрешкова, племенница и асистент на Мастъра, и актрисата от Народния театър Параскева Джукелова.

„Стипендията на Ламбо“, учредена в памет на големия български актьор и преподавател проф. Стефан Данаилов, се връчва ежегодно на двама студенти от дипломиращия се клас по „Актьорство за драматичен театър“ в НАТФИЗ. „Ламбо обожаваше студентите си и винаги им помагаше. Нека тази скромна награда ви е за късмет и ви посипе със звездния мастърски прах“, каза д-р Обрешкова при връчването на грамотите.

Параскева Джукелова подчерта, че изборът на стипендиантите е направен въз основа на силнотото сценично присъствие и запомнящите се изпълнения на младите актьори. „Работи се за име, а после името работи за теб – както казваше Ламбо“, припомни тя.

Първите лауреати на „Стипендията на Ламбо“ през 2020 г. са Елеонора Иванова – вече звезда на сцената и екрана, и Боян Фърцов, който понастоящем се представя отлично като член на трупата на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново.

 

Предстартова треска

Междувременно третокурсниците от класа на проф. Атанас Атанасов се готвят за премиера на Сцена 47 в Театър НАТФИЗ тази вечер и утре. Те ще покажат пред първата си публика спектакъла „Казимир & Каролине“, режисиран от младия Владислав Стоименов, познат и като актьор от главната роля във филма на Валери Йорданов „Шекспир като улично куче“.

Спектакълът предлага съвременен прочит на пиесата на австрийския драматург Йодьон фон Хорват – един от най-значимите немскоезични автори от първата половина на ХХ век, оставил дълбока следа върху развитието на модерната драматургия. Действието се развива по време на Октоберфест в Мюнхен – място на увеселения и масови удоволствия, което контрастира с вътрешната празнота и самота на героите. Пиесата разглежда трансформациите на любовта под влияние на социално-икономическите катаклизми, кризите на човешките взаимоотношения и загубата на идентичност. Мотото ѝ – „и любовта никога не спира“ – задава посоката на мислене за социалните връзки като един тъжно-весел карнавал на живота, безкраен водовъртеж на нестабилност, крушения и нови надежди, открехват завесата от екипа.

Сценографията и костюмите са дело на Борис Далчев, с асистент-сценограф Рая Любенова. Хореографията е на Весела Хаджиниколова и Деян Георгиев, а музикалното оформление – на Милен Апостолов.

Мирослав Тънгаров с отличието.
Венета Паунова Мирослав Тънгаров с отличието.
Лауреатите с Росица Обрешкова, Параскева Джукелова, ректора Мирослав Дачев и зам.-ректора Пенко Господинов.
Венета Паунова Лауреатите с Росица Обрешкова, Параскева Джукелова, ректора Мирослав Дачев и зам.-ректора Пенко Господинов.
Сцена от "Казимир & Каролине" на студентите от класа на проф. Атанас Атанасов.
НАТФИЗ Сцена от "Казимир & Каролине" на студентите от класа на проф. Атанас Атанасов.
Казимир & Каролине
НАТФИЗ Казимир & Каролине
Казимир & Каролине
НАТФИЗ Казимир & Каролине
Казимир & Каролине
НАТФИЗ Казимир & Каролине
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Стипендията на Ламбо, Елина Илиева, Мирослав Тънгаров, Елеонора Иванва, Сцена на кръстопът, Росица Обрешкова, НАТФИЗ

Още новини по темата

Студенти и кукли се вихрят в бродуейски мюзикъл за фазите на любовта
30 Септ. 2025

Пенко Господинов поема първия извънстоличен филиал на НАТФИЗ
19 Септ. 2025

„Сцена на кръстопът“ награди Ириней Константинов за принос към театъра
14 Септ. 2025

Спектакли на Диана Добрева откриват и закриват „Сцена на кръстопът“
03 Юли 2025

НАТФИЗ награди с „Най-най-най“ най-популярните начинаещи артисти
31 Май 2025

За първи път НАТФИЗ ще обучава извън София
30 Май 2025

Пловдивският театър става копродуцент на спектакъл за фестивала в Авиньон
28 Май 2025

Сценографска и фотографска изложба бележат "Пътят към сцената" в Пловдив
18 Март 2025

Националният театър на Будапеща грабна приза на „Сцена на кръстопът”
25 Септ. 2024

"Сцена на кръстопът" почете Татяна Лолова с мултимедиен спектакъл
18 Септ. 2024

„Без кръв“ обагри в алено „Сцена на кръстопът“
11 Септ. 2024

Забранена от Кремъл пиеса ще звучи на „Сцена на кръстопът”
06 Септ. 2024

Спектакли от Гърция, Унгария и Украйна гостуват на "Сцена на кръстопът"
23 Авг. 2024

Премиера на Диана Добрева открива фестивала „Сцена на кръстопът" в Пловдив
11 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ