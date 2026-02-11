Студентите на Атанас Атанасов поднасят 2 х 8 любовни есета в НАТФИЗ

Премиерите на два самостоятелни, но концептуално свързани спектакъла – „8 есета за идентичността“ и „8 есета за любовта“, ще се състоят в две поредни вечери на Сцена 47 в театъра на НАТФИЗ. Първата е планирана за петък (13 февруари), а втората – за събота, в Деня на виното и любовта (14 февруари).

Спектаклите, финансирани по проект „Войс Футура“, са изградени по лични истории на студентите от III курс, специалност „Актьорство за драматичен театър“, от класа на проф. Атанас Атанасов. Те са Кремена Симеонова, Антоанета Пастармаджиева, Кристина Ангелова, Далия Георгиева, Дилек Алиева, Йоанна Новакова, Ани Сабри, Деница Георгиева, Иван Андонов, Крум Царибашев, Алекс Стоянов, Христо Мушков, Никола Василев и Хюсеин Белгинов. Младите артисти отправят към зрителя покана за откровен разговор със себе си – чрез езика на театъра, без готови отговори, но с много смелост. Принципът на групово разказване, избран от режисьора д-р Мартин Киселов, превръща индивидуалното преживяване в театрално есе.

Спектакълът „8 есета за идентичността“ поставя фокус върху темите за себепознанието и изграждането на личността в съвременния свят, задавайки въпроси за автентичността, външните внушения и влиянието на семейството, обществото, масовата култура и дигиталната среда. „8 есета за любовта“ продължава този разговор, като насочва вниманието към различните проявления на любовта – романтична, приятелска или семейна, и към въпроса доколко тя е личен избор, биохимичен процес или социален конструкт, наложен от колективни представи и очаквания.

Сценографията и костюмите са дело на Ния Бозова, студентка в IV курс, специалност „Сценография“ с художествен ръководител проф. Мира Каланова. Хореографията е на Стефания Георгиева. Вокален педагог е доц. д-р Петя Диманова. Музиката се изпълнява от група „Живи и здрави“, в състав Калин Маринов, Георги Манчев, Виктор Младенов, Михаил Недялков и Александър Кендеров – също възпитаници на Академията. Преподаватели по словесно действие са доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски и асистент Дария Симеонова.

Времетраенето на всяко представление е 135 минути с антракт, като те не се препоръчват за зрители под 16 години.

Спектаклите се реализират по проект „Войс Футура“ в рамките на проектно предложение „Столица Култура – пулсът на София“, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Целта на проекта е да се ангажират детски и младежки публики чрез иновативни културни формати и да се насърчи активното участие на младите хора в създаването и преживяването на културни продукти, отразяващи реални социални теми и предизвикателствата на съвремието.

Проектът е структуриран в няколко взаимно свързани направления. Първото включва създаването на съвременни театрални спектакли с акцент върху отчуждението, дигиталната деформация на връзките, загубата на социални рефлекси и разбирането за идентичност и любов. Освен „8 есета за идентичността“ и „8 есета за любовта“, в тази част на проекта са реализирани и постановките „Как Луната загуби светлината си“ на Куклен театър НАТФИЗ и „Казимир и Каролине“ на Театър НАТФИЗ, които имаха премиери през декември миналата година. Второто направление обхваща представянето на спектаклите в читалища и квартални сцени в райони с ограничен достъп до съвременно изкуство с цел децентрализация на културния живот, социално включване и достигане до нови публики. Третото направление предвижда организирането на публични дискусии и уъркшопове, насочени към младежки публики и млади артисти и свързани с ключови проблеми от спектаклите.

Старт на поредицата от дебати ще бъде даден тази събота, 14 февруари, с публична дискусия, която ще се състои веднага след представлението на „Как Луната загуби светлината си“ от 11.00 ч. в Куклен театър НАТФИЗ. Водещ на срещата, в която ще бъдат разисквани въпросите, поставени в спектакъла, ще бъде д-р Дияна Добрева-Христова – изследовател, психолог-консултант с повече от 25 години опит и ръководител на Центъра за психологическа подкрепа към НАТФИЗ.