Българска Марлене Дитрих изгрява в Музикалния театър

Красивото сопрано Людмила Козарева е в ролята на легендарната кинозвезда от първата половина на ХХ век

01 Февр. 2026
Сопраното Людмила Козарева ще се превъплъти в Марлене Дитрих и ще пее песни от нейния репертоар.
НМТ Стефан Македонски
Сопраното Людмила Козарева ще се превъплъти в Марлене Дитрих и ще пее песни от нейния репертоар.

Неземно красивото сопрано Людмила Козарева влиза в главната роля в музикалната пиеса изповед „Марлене Дитрих: Преследване на любовта“ – първата премиера за  2026 г. на Националния музикален театър, която ще се състои на 19 февруари на камерна сцена. Либретото е по пиесата „Марлене се мести“ на Томас Шендел, посветена на една от най-големите звезди на киното от първата половина на ХХ век. Музиката в представлението е изградена от песни от нейния репертоар, вплетени в личен сценичен разказ. Режисьор на спектакъла е Иван Панев, познат и като актьор от трупата на Сатиричния театър „Алеко Константинов“, а музикален ръководител е Дориан Молхов.

В основата на спектакъла стоят фрагменти от „бурния ѝ живот, изпълнен с предизвикателства към социалните табута и шеметни близки срещи с някои от най-гениалните творци на своето време в областта на литературата, киното и музиката, споделя пред БТА режисьорът Иван Панев. По думите му в проекта съзнателно се избягва формата на традиционен биографичен трибют: „Това е опит да се разкъса обвивката на филмовата легенда, за да се извади на бял свят една обикновена жена с необикновена жажда за живот и за любов. Музиката е нейният неизменен спътник и вътрешна опора“, казва той. Публиката ще има възможност да се потопи в интимния свят на актрисата – свят на страст, самота, блясък и безкомпромисна любов, повдигат завесата от екипа.

Според режисьорския прочит певческият ѝ талант не е просто средство за себеизява, а път към приземяване, начин на общуване и разкъсване на ограниченията. Най-големите хитове на Марлене Дитрих и днес остават символ на дързост, вътрешна свобода и стремеж към красота. Сценичният образ, който пресъздава едно от утвърдените имена на музикалната сцена – Людмила Козарева, преминава през съзряване и възход, майчинство, любовни трепети, срещи и болезнени раздели, сблъсъци със смъртта и, като всички нас, не само оцелява, а израства чрез грешките, страданията, възторзите и неизчерпаемото си чувство за хумор. Неин партньор на сцената ще бъде младият тенор Александър Валериев, възпитаник на проф. Жени Пашова в НАТФИЗ.

„Марлене Дитрих: Преследване на любовта“ е музикална драма, която, погледната от по-широк ъгъл, може да бъде и музикална нравствена комедия – зависи от гледната точка. Но, независимо от нея, спектакълът носи силен емоционален заряд и богатство от преживявания. „Той може да провокира, дори да скандализира, но не и да ви остави безучастни“, отбелязват от Националния музикален театър. С този спектакъл вдигаме завесата за нещо ново и бутиково, което зрителите ще открият през този сезон – смел камерен формат с изповедална сила и елегантна сценична изразност, изкушават създателите.

Хореограф и асистент-режисьор на спектакъла е Румен Григоров, сценографията и костюмите са на Лилия Бабунова.

Людмила Козарева е сред утвърдените имена на оперетната и мюзикълната сцена.
Людмила Козарева е сред утвърдените имена на оперетната и мюзикълната сцена.
