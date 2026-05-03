Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Забравен за 50 години проект на Кристо оживява в лондонска галерия

Мащабната инсталация е останала нереализирана по технически причини

03 Май 2026
6 септември 2025 г. Портрет на Кристо и съпругата му Жан-Клод, изложен по повод 40-ата годишнина от трансформирането на Пон Ньоф - най-стария мост в Париж, в монументално произведение на изкуството през 1985 г.
БГНЕС/ЕПА
6 септември 2025 г. Портрет на Кристо и съпругата му Жан-Клод, изложен по повод 40-ата годишнина от трансформирането на Пон Ньоф - най-стария мост в Париж, в монументално произведение на изкуството през 1985 г.

Шест години след смъртта на Кристо, който някога опакова Райхстага, опъна завеса през долина в Колорадо и покри Пон Ньоф в Париж, лондонска галерия ще създаде монументална инсталация, проектирана от него през 1968 г., като използва детайлен мащабен модел и чертежи, които са открити случайно, след като 50 години са били скрити.

Кристо си е представял огромна, осветена отвътре окачена форма, подобна на облак, но технически ограничения навремето са попречили планът да бъде осъществен, разказва "Гардиън".

"Въздушен пакет на таван" (Air Package on a Ceiling) е бил замислен за Института за съвременно изкуство във Филаделфия. Сега първата му реализация ще изпълни огромно изложбено пространство в галерия "Гагосян" (Gagosian) в Лондон, в сътрудничество с фондация "Кристо и Жан-Клод".

Творбата ще заеме цялото пространство - 16 метра дължина и 10 метра ширина. 

Оригиналните планове са открити от Лоренца Джованели, която се присъединява към екипа на Кристо през 2017 г. като управител на студиото му. Докато разчиствала студиото, тя забелязала кутия в кухина в голям постамент. За нейно смайване, вътре имало детайлен мащабен модел на "Въздушен пакет на таван", макет на галерията, завършен с електрическо окабеляване, за да предаде светлинните елементи на творбата.

Джованели си спомня вълнението на Кристо при откритието на проекта. Той отдавна бил забравил, че го е оставил там и преминал към други творби. "В толкова добро състояние е, защото никога не е виждало слънчева светлина. Дори не беше прашен... Бил е скрит в продължение на 50 години", казва още тя.

По думите й "ще изглежда като красив облак, осветен отвътре, висящ от тавана на галерията..." "Ще бъде магично... Представяла съм си това много пъти. Така че наистина нямам търпение да го видя. Вярвам, че хората наистина ще го намерят за изключително красиво", допълва Джованели.

Тя разказва за Кристо: "Той беше пълен с идеи, пълен с енергия, пълен с живот... Никога не се е тревожил твърде много, че хората не разбират работата му. Радваше се, че хората стават любопитни да видят творбата по един или друг начин. Винаги казваше, че най-важното нещо в живота е да бъдеш любопитен.“

Изложбата ще се проведе от 21 май до 21 август.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кристо Христо Явашев, Кристо и Жан-Клод

Още новини по темата

Стена за 3D мапинг показва непознати работи на Кристо и Жан-Клод
09 Март 2026

Нова инсталация на "Пон Ньоф" почита Кристо и Жан-Клод в Париж
30 Ноем. 2025

По-добре късно: НХГ за пръв път реди изложба на Кристо и Жан-Клод
14 Окт. 2025

Французин превръща Пон Ньоф в пещера в знак на почит към Кристо
10 Юли 2025

Преименуват площад в Париж в чест на Кристо и Жан-Клод
05 Юли 2025

Наша галерия отива с творби на Кристо и Расим на арт изложение в Монако
04 Юли 2025

Берлин чества 30 години от „Опакования Райхстаг“ на Кристо
21 Май 2025

Ателие за деца в „Квадрат 500“ кани в света на Кристо и Жан-Клод
18 Февр. 2024

Триумфалната арка би Райхстага с 6 на 5 милиона 
16 Ноем. 2021

Кристомания в София преди триумфа в Париж
14 Септ. 2021

60-годишната мечта на Кристо започва да се сбъдва

09 Авг. 2021

Кристо се завръща в Габрово

23 Февр. 2021

Посмъртен търг на Кристо донесе рекорд за негова творба - $ 2.06 млн.
19 Февр. 2021

Скритият живот на Кристо и Жан-Клод - на търг

09 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа