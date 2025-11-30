Нова инсталация на "Пон Ньоф" почита Кристо и Жан-Клод в Париж

Монументалното временно произведение на артиста JR "Пещерата на Пон Ньоф", посветено на 40-ата годишнина от опаковането на парижкия мост от творческия тандем Кристо и Жан-Клод, ще бъде показано във френската столица от 6 до 28 юни 2026 г. Парижани и гостите на града ще имат възможност да погледнат по нов начин на най-стария мост във френската столица в различни периоди, съобщават от Фондация "Кристо и Жан-Клод", цитирана от БТА.

Проектът се осъществява благодарение на партньорството на фондацията с благотворителния фонд L’Amicale des Ponts de Paris, както и с управата на Париж. Визията на JR е вдъхновена от кариерите, от които са били добивани камъните за моста и набляга върху произхода на историческата архитектура на столицата на Франция. "Пещерата на Пон Ньоф" ще съчетае грубата и необуздана природа с изтънчената елегантност на Париж, създавайки диалог между миналото и настоящето, казват още от фондацията.

JR е френски уличен художник и фотограф, роден през 1983 г. Започва кариерата си по улиците на Париж. Псевдонимът му произлиза от инициалите на малкото му име Жан-Рене. Известен е с това, че разлепва големи черно-бели фотографски изображения и портрети на обществени места по сгради и градски структури във френската столица, за което получава ранно признание, а по-късно разширява работата си и се утвърждава в международен план. JR описва улицата като "най-голямата художествена галерия в света". От 2010 г. е и режисьор на документални филми за изкуство и късометражни игрални филми, представяни с успех в различни програми на престижни кинофестивали като Кан, Венеция, Трайбека. Неговият "Хартия и лепило" през 2021 г. е номиниран за награда "Еми" в две категории.

Проектът за опаковането на Пон Ньоф е предложен за пръв път от Кристо и Жан-Клод през 1975 г. Отнема десетилетие техническо планиране и преговори с властите, преди проектът да се осъществи между 22 септември и 5 октомври 1985 г. По това време мостът е увит в 41 800 квадратни метра плат, закрепени с 13 километра въже и 12 тона стоманени кабели, с помощта на 12 инженери и 300 специализирани работници.

През 2025 г. се отбелязват три големи годишнини, свързани с творчеството на френско-българската артистична двойка – 40 години от опаковането на "Пон Ньоф", 30 години от опаковането на Райхстага в Берлин и 20 години от инсталацията "Портите" в Ню Йорк. Освен това през юни се навършиха и 90 години от рождението на двамата творци.

През юли тази година Париж официално реши да преименува площада около статуята на Анри IV в центъра на моста Пон Ньоф, на "Площад Пон Ньоф – Кристо и Жан-Клод". Решението е прието единодушно от Общинския съвет на града по инициатива на кметицата Ан Идалго. Улица или площад "Кристо" в родината на Христо Явашев обаче още няма - нито в София, нито в Габрово, понеже никой не е пророк в собствената си страна.

През юни пък Райхстагът в Берлин стана сцена на 12-дневно светлинно шоу в чест на 30-годишнината от най-известната творба на Кристо и Жан-Клод.