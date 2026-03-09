Стена за 3D мапинг показва непознати работи на Кристо и Жан-Клод

Изложбата с непоказвани творения на тандема ще може да се види до 10 април.

След изключително успешната изложба през 2021 година, посветена на проекта „Опаковането на Триумфалната арка“, Vivacom Art Hall Оборище 5 отново представя творчеството на световноизвестното артистично дуо с експозицията „Кристо и Жан-Клод – нови работи“ (Christo and Jeanne-Claude – New Works). От 11 март до 10 април ценителите на съвременното изкуство и колекционерите ще имат възможност да видят селекция от 17 проекта, включваща непоказвани до момента произведения, които проследяват ключови моменти от творческия път на Кристо и неговата житейска и творческа спътница Жан-Клод. Изложбата е с вход свободен. Официалното откриване е утре, 10 март, от 18.30 часа, а достъпът тогава – само с покани.

Посетителите ще могат да се потопят в мащаба и въздействието на творчеството на прочутия тандем благодарение на специална 3D мапинг стена, на която ще бъдат излъчвани емблематични моменти от осъществяването на проектите.

Изложбата продължава мисията на галерията да представя значими международни артисти и отново поставя в центъра на вниманието творчеството на едни от най-влиятелните автори на ХХ и ХХI век.

През 2021 г. софийската публика имаше възможност да се докосне до селекция от оригинални литографии, плакати и рисунки, посветени на „Опаковането на Триумфалната арка“ в Париж, както и до произведения, свързани със знакови реализации като „Портите“ в Ню Йорк, „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж и „Чадърите“ в САЩ и Япония.

Днес галерията надгражда работата си в тази посока с нова селекция, която разкрива както монументалния размах, така и по-интимната страна в художествения език на Кристо и Жан-Клод – от ранните концептуални търсения до мащабните им проекти в градска и природна среда.

В рамките на изложбата ще се проведе и специална лекция в DOM.IN.O5 ART CLUB, посветена на съвместното наследство на двамата творци. Събитието ще предложи задълбочен поглед към техните идеи, сложния технически процес и глобалното културно въздействие на реализираните проекти.

Всички творби в експозицията са ръчно подписани от Christo и са представени от галерията като колекционерски произведения с висока художествена стойност. Те са достъпни за закупуване ексклузивно във Vivacom Art Hall Оборище 5.

Христо Явашев-Кристо е роден на 13 юни 1935 г. в Габрово, България. Напуска страната прз 1956-а, като първоначално заминава за Прага, а през 1958-а бяга от там във Виена, след което се премества в Женева. През същата година заминава за Париж. Там среща Жан-Клод Денат дьо Гийбон, която става не само негова съпруга, но и партньор за цял живот в създаването на монументално творчество във външна среда. Жан-Клод умира на 18 ноември 2009 г., а Кристо – на 31 май 2020 г. в дома си в Ню Йорк, където в продължение на 56 години е живял.