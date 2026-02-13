Фантастични животни и в коя галерия да ги намерим

Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 ще бъде домакин на изложбата „Инстинкт и образ“ на съвременния художник Ясен Иванов, която се открива на 17 февруари, вторник, от 18.30 часа. Експозицията предлага въздействащ визуален диалог между първичния импулс и прецизната живописна форма.

„Инстинкт и образ“ изследва животното като общ мотив, видян през два различни художествени езика. Първата серия произведения отвежда зрителя към корените на несъзнателното. Черно-бели, наивни и жестови, творбите представят хора и животни, които се появяват като знаци: драсканици, първични форми, инстинктивни следи – образи, родени от импулса, от „бързото виждане“ и от несъзнателното.

Втората серия прегръща цвета и композицията. Формите са по-устойчиви, живописни и почти реалистични, а фокусът пада върху ритъма на повърхността и сложните цветови отношения. „Общото между двете серии не е стилът, а погледът към животното – като присъствие, което преминава от инстинкт към образ“, споделя авторът.

Ясен Иванов е млад художник от София, чиито теми са идентичността, отдадеността и трансформацията. Той започва своето обучение по изящни изкуства още в ранна възраст с уроци по иконопис, продължава с образование в областта на традиционната графика и натрупва професионален опит в илюстрацията и графичния дизайн, преди да се завърне към художествените си корени.

В работата си Ясен съчетава концептуално изследване с прецизно внимание към детайла, изграждайки стил, който отразява неговата лична гледна точка. Вдъхновен от ежедневието, пътуванията и субективното възприятие, той изследва различни теми в своите серии.

Авторът е познат с два ясно разграничими художествени подхода: хиперреалистични концепции, поставени в минималистична среда, и експресивни, цветни живописни произведения, които балансират между реализъм и абстракция. Независимо дали разработва графични цикли, посветени на пейзажа, или интерпретира разнообразни визуални влияния, Ясен кани зрителя да навлезе в неговата перспектива и да преживее света чрез отличителния му визуален език.

Негови творби са представяни в редица галерии в България и чужбина, сред които Boomer Gallery (Лондон), Българският културен институт (Рим) и галерия „Икар“ (София).

Входът за изложбата е свободен.