"Детски години" чества 90-годишнината на Кристо в Париж

Изложбата "Детски години" в Българския културен институт в Париж ще ознаменува 90-ата годишнина на Кристо (1935 - 2020) и неговата творческа и житейска партньорка Жан-Клод (1935 - 2009). Двамата са родени на една и съща дата – 19 септември, в една и съща година; той в Габрово, а тя – в Казабланка, Мароко.

Enfances представя за първи път във френската столица колективна изложба на артисти-резиденти от Центъра Кристо и Жан-Клод, създаден в Габрово в чест на един от най-значимите световни артисти с български произход. Представени са документални материали и рядко показвани фотографии от ранните години на Христо Явашев, заедно с произведенията на ново поколение съвременни творци. Сбирката изследва детството като първа сцена на въображение и творчески потенциал.

Първите години от живота ни са определящи – непрекъснато се връщаме към спомени, мечти и страхове от детството. То остава трайно вплетено и непрестанно преработвано в творческия процес, чрез теми като креативност, преход, невинност, травма, носталгия, социални структури и въображение, пишат от Центъра Кристо и Жан-Клод. За някои от артистите любимите детски занимания – скициране и проектиране на костюми и облекла – се превръщат в професии като графичен дизайнер и сценограф. Други разпознават предмети от детството си в случайни гледки или намерени артефакти и ги трансформират в призрачни образи или в обекти на загубената с възрастта невинност. Трети създават фантастични същества върху платно или в скулптура.

Центърът Кристо и Жан-Клод е създаден през 2023-а, три години след смъртта на Кристо. Разположен в бившата сграда на Текстилната гимназия в Габрово, той функционира като артистична резиденция и пространство за съвременно изкуство, вдъхновено от творчеството на световноизвестния артистичен тандем.

В изложбата "Детски години" седем млади художници с ателиета в сградата – Антон Иванов, Гергана Лазарова-Рънкъл, Ивелин Пенчев, Константин Златев, Невена Екимова, Павел Църов и Радоил Серафимов – ще представят свои творби в Париж за първи път.

Отделен раздел от изложбата е посветен на ранните години на Христо Явашев в България – разказ за детството му, семейството, училищата, фабриките, любимите игри и първите стъпки в изкуството. Именно тези спомени и преживявания по-късно вдъхновяват знаковите елементи, от които са създадени проектите на Кристо и Жан-Клод – платове, въжета, варели.

Изложбата "Детски години" е реализирана от Центъра Кристо и Жан-Клод в Габрово и Българския културен институт в Париж, с подкрепата на Музея на хумора и сатирата, Община Габрово и Фондация "Америка за България". Тя може да бъде разгледана в галерията на БКИ между 19 септември и 17 октомври т.г.



НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ

Днес е и денят, в който Центърът Кристо и Жан-Клод получава дългоочакваното държавно финансиране и ще започне да работи на пълни обороти, съобщи кметът на Габрово Таня Христова. Тя го определи като "исторически ден за Габрово, за България и за света на съвременното изкуство."

"Днес Министерският съвет подкрепи стратегическо решение, което променя културната карта на България и отваря нова страница за Габрово – град, който вече заявява своето място на световната сцена на съвременното изкуство", пише Христова.

"Кристо, роден в Габрово, но станал гражданин на света, завинаги промени представата за изкуство. Неговите проекти обгръщаха мостове, площади и континенти, доказвайки, че творчеството няма граници. Днес, ние поемаме мисията да създадем пространство, където местната енергия среща глобалното вдъхновение. Този център ще бъде магнит за млади и дръзки творци – ново поколение, готово да гради бъдеще, достойно за вдъхновението на Кристо и Жан-Клод. Обещанието, което дадохме на големия Кристо Явашев, днес е сбъднато – не като мечта, а като реалност", се казва още в съобщението.