Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Детски години" чества 90-годишнината на Кристо в Париж

А от днес Центърът Кристо и Жан-Клод в Габрово работи на пълни обороти, съобщи кметът на града

Днес, 14:34

Изложбата "Детски години" в Българския културен институт в Париж ще ознаменува 90-ата годишнина на Кристо (1935 - 2020) и неговата творческа и житейска партньорка Жан-Клод (1935 - 2009). Двамата са родени на една и съща дата – 19 септември, в една и съща година; той в Габрово, а тя – в Казабланка, Мароко. 

Enfances представя за първи път във френската столица колективна изложба на артисти-резиденти от Центъра Кристо и Жан-Клод, създаден в Габрово в чест на един от най-значимите световни артисти с български произход. Представени са документални материали и рядко показвани фотографии от ранните години на Христо Явашев, заедно с произведенията на ново поколение съвременни творци. Сбирката изследва детството като първа сцена на въображение и творчески потенциал.

Първите години от живота ни са определящи – непрекъснато се връщаме към спомени, мечти и страхове от детството. То остава трайно вплетено и непрестанно преработвано в творческия процес, чрез теми като креативност, преход, невинност, травма, носталгия, социални структури и въображение, пишат от Центъра Кристо и Жан-Клод. За някои от артистите любимите детски занимания – скициране и проектиране на костюми и облекла – се превръщат в професии като графичен дизайнер и сценограф. Други разпознават предмети от детството си в случайни гледки или намерени артефакти и ги трансформират в призрачни образи или в обекти на загубената с възрастта невинност. Трети създават фантастични същества върху платно или в скулптура.

Центърът Кристо и Жан-Клод е създаден през 2023-а, три години след смъртта на Кристо. Разположен в бившата сграда на Текстилната гимназия в Габрово, той функционира като артистична резиденция и пространство за съвременно изкуство, вдъхновено от творчеството на световноизвестния артистичен тандем. 

В изложбата "Детски години" седем млади художници с ателиета в сградата – Антон Иванов, Гергана Лазарова-Рънкъл, Ивелин Пенчев, Константин Златев, Невена Екимова, Павел Църов и Радоил Серафимов – ще представят свои творби в Париж за първи път.

Отделен раздел от изложбата е посветен на ранните години на Христо Явашев в България – разказ за детството му, семейството, училищата, фабриките, любимите игри и първите стъпки в изкуството. Именно тези спомени и преживявания по-късно вдъхновяват знаковите елементи, от които са създадени проектите на Кристо и Жан-Клод – платове, въжета, варели.

Изложбата "Детски години" е реализирана от Центъра Кристо и Жан-Клод в Габрово и Българския културен институт в Париж, с подкрепата на Музея на хумора и сатирата, Община Габрово и Фондация "Америка за България". Тя може да бъде разгледана в галерията на БКИ между 19 септември и 17 октомври т.г.
 

НА ПЪЛНИ ОБОРОТИ

Днес е и денят, в който Центърът Кристо и Жан-Клод получава дългоочакваното държавно финансиране и ще започне да работи на пълни обороти, съобщи кметът на Габрово Таня Христова. Тя го определи като "исторически ден за Габрово, за България и за света на съвременното изкуство."

"Днес Министерският съвет подкрепи стратегическо решение, което променя културната карта на България и отваря нова страница за Габрово – град, който вече заявява своето място на световната сцена на съвременното изкуство", пише Христова.

"Кристо, роден в Габрово, но станал гражданин на света, завинаги промени представата за изкуство. Неговите проекти обгръщаха мостове, площади и континенти, доказвайки, че творчеството няма граници. Днес, ние поемаме мисията да създадем пространство, където местната енергия среща глобалното вдъхновение. Този център ще бъде магнит за млади и дръзки творци – ново поколение, готово да гради бъдеще, достойно за вдъхновението на Кристо и Жан-Клод. Обещанието, което дадохме на големия Кристо Явашев, днес е сбъднато – не като мечта, а като реалност", се казва още в съобщението.

Центърът Кристо и Жан Клод обживява стара текстилна фабрика в родното му Габрово.
Центърът Кристо и Жан Клод обживява стара текстилна фабрика в родното му Габрово.
Гергана Лазарова-Рънкъл е един от младите творци-резиденти на Центъра
Гергана Лазарова-Рънкъл е един от младите творци-резиденти на Центъра
Невена Екимова в своето студио
Невена Екимова в своето студио
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кристо, Жан Клод, Център Кристо и Жан-Клод

Още новини по темата

Барселона събужда проектите, които Кристо не успя да осъществи
31 Юли 2025

Берлин чества 30 години от „Опакования Райхстаг“ на Кристо
21 Май 2025

Националната галерия e платила € 165 000 за „Опакованият Райхстаг“ от Кристо
19 Март 2025

Пет години след смъртта на Кристо НХГ се сдоби с пръв негов оригинал
20 Февр. 2025

Спартак Дерменджиев показва виртуални паметници на близки до сърцето му

13 Ноем. 2024

Владимир Явашев: Най-важно за всеки млад художник е да бъде 24 часа зает с изкуството си
08 Окт. 2023

Габрово започва "разопаковането" на Кристо

05 Окт. 2023

Центърът "Кристо и Жан-Клод" в Габрово прохожда във Венеция
13 Юни 2023

Кристо и Жан-Клод творят и посмъртно
03 Февр. 2022

Произведение на Кристо влезе във Ватиканските музеи
21 Окт. 2021

Триумфалното крадене на шоуто
26 Септ. 2021

Кристо сбъдва мечти и след смъртта
17 Септ. 2021

Президентът на Франция отдаде почит на Кристо
17 Септ. 2021

Полуоблечената Триумфална арка (ГАЛЕРИЯ)
13 Септ. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар