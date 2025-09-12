Стефан А. Щерев открива престижен арт фестивал в Австрия

Българският артист Стефан А. Щерев и германският колектив ЛИГНА откриват на 18 септември в австрийския град Грац Steirischer Herbst ’25 – един от най-важните и влиятелни фестивали за съвременно изкуство в Европа. Заедно с вече познатия и у нас артистичен колектив те ще представят своя пърформанс „Площад на свободата“ (Freiheitsplatz) като част от официално откриване на форума.

Стефан А. Щерев, участващ и като драматург в тази продукция, споделя: „Freiheitsplatz не е забавление за масите, а масова манифестация, която навлиза в дълбините на съвременните идеологии, телата на множествата и различните измерения на съпротивата. Звукът и пространството се сливат, за да разкажат истории за условията на свободата, която често е неуловима и противоречива“.

Творбата е проектирана като „хореографирано пътуване от звук и свободна воля“, което изследва променливите и спорни идеи за свободата, политическите системи и масовите феномени, като по този начин поставя публиката в сърцето на социалните и политически дискурси днес. Вплетена в драматургията на представлението е и откриващата реч на артистичния директор на фестивала Екатерина Дего.

Значението на представлението в рамките на Steirischer Herbst е ключово: то задава тона на фестивала, който тази година носи заглавието Never Again Peace (Никога повече мир). С това заглавие се поставят под въпрос утвърдените представи за мир и конфликт в съвременния контекст, а ЛИГНА с Freiheitsplatz визуално и звуково поставят формулирането на свободата като централен проблем на днешното време. Представлението е част от по-широкия ангажимент на фестивала да предизвика дебат и размисъл върху дълбоките противоречия в съвременното общество и политическия климат.

Мотото на фестивала Never Again Peace е заимствано от немско-еврейския писател, драматург и антифашист Ернст Толер. Произведението му обръща наопаки пацифисткия лозунг „Никога повече война“. Критиката на Толер е към Европа, която се поддава на властта на фашизма. A тази тема днес звучи с още по-голяма актуалност.

В контекста на фестивала концепцията Never Again Peace поставя под въпрос утвърдените представи за мир и конфликти в светлината на съвременните политически и социални реалности. Представлението, както и цялата фестивална програма, отразяват тревогите на елитите, нарастващия национализъм, надигащия се авторитаризъм и ерозията на следвоенния европейски ред.

Steirischer Herbst ’25 използва тази концепция не само като историческа препратка, а и като актуален политически и културен рефлекс върху теми като мира, насилието и засилващите се контрасти в съвременното общество.

Артистичният директор на форума, Екатарина Дего, отбелязва: „Свободата е дума, която се използва от всички, но често остава празна – ЛИГНА, чрез своето хореографирано пътуване, преосмислят значението ѝ чрез артистичния език на звука и движението.“

Freiheitsplatz (Площад на свободата) е специално създаден по поръчка на фестивала Steirischer Herbst ’25 и е първият от акцентите в програмата му.

Steirischer Herbst е международен фестивал, който се провежда ежегодно в Грац и региона Щирия от 1968 г. насам. Той поставя силен акцент върху интердисциплинарните форми и експерименталните практики във визуалните изкуства, театъра, музиката и новите медии. Фестивалът има значително международно значение като платформа за иновативни художествени проекти и ангажирани културни дебати, като привлича артисти, куратори и публика от цял свят – Хайнер Мюлер, Самюел Бекет, Хулио Кортасар, Мег Стюарт и др. Steirischer Herbst е известен със своята способност да поставя актуални социални, политически и екологични теми в центъра, показвайки как изкуството може да провокира общественото съзнание и да го променя.

LIGNA (основана през 1997 г.) се състои от медийните и пърформанс артисти Оле Фрам, Михаел Хюнерс и Торстен Михаелсен. В своите представления, градски интервенции и инсталации те изследват дейността на разпръснати и временно свързани групи от хора. Техните творби са представяни в институции и фестивали като HAU, Берлин; Kampnagel, Хамбург; Mousonturm, Франкфурт; Tanz im August, Берлин; Theater der Welt; Zürcher Theater Spektakel. През 2017 г. ЛИГНА получава наградата Tabori, а в България са носители на „Икар“ за съвременен танц и пърформанс от 2019 и 2021 г. Заедно с българския артист Стефан А. Щерев имат много успешни проекти: Нонумент 1.0 – перформативен подход към Бузлуджа, “Тайно радио”, Rapture and Rage - studies on authoritarian character, “Нонумент 2.0 – в зоната на противоречивите копнежи”, “Времената, които променят” и др.