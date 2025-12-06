Руси Чанев и Рачков станаха почетни граждани на Бургас

Актьорите Руси Чанев и Димитър Рачков, художникът Димо Колибаров, доц. Николай Ралев – един от създателите на Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" и бивш негов ректор, бяха удостоени днес с отличието „Почетен гражданин на Бургас“ за 2025 г. Званието получиха посмъртно проф. Иво Керемидчиев – композитор и професор по звукорежисура в Националната музикална академия, както и обичаният писател Алек Попов. Отличията бяха връчени на тържествено заседание на Общинския съвет по повод празника на града – Никулден, съобщи burgas.bg – официалният сайт на Община Бургас.

От името на автора на „Мисия Лондон“ и „Сестри Палавееви“ отличието получи неговата съпруга Деляна Манева. Тя благодари за признанието и заяви, че думите остават, а Алек Попов ни е оставил много за четене и произведенията му ще продължат да присъстват в живота на читателите, предаде БТА. Посмъртното отличие за приноса на проф. Иво Керемидчиев пък прие издателката Румяна Емануилиду, която подчерта значението на неговата работа за развитието на музикалната среда и звукорежисурата в България. Тя посочи, че предстои оформяне на негов личен фонд в Държавен архив, който да бъде достъпен за обществеността.

Актьорът Руси Чанев, който по принцип избягва публични изяви, този път прие отличието с емоционално слово. „Един човек ми каза: ‘Харесвам този ваш град’. Не се харесва – той се обича“, каза Чанев. Той изрази благодарност към бургазлии и предложи изречението да се превърне в слоган на града, който изразява характерния му дух.

Димитър Рачков благодари за оказаната чест и заяви: „Да си почетен гражданин означава да си гражданин – и да те почитат“. Той подчерта, че за него отличието означава "отговорност към хората" и добави, че винаги ще носи Бургас в сърцето си.

Художникът и преподавател доц. Димо Колибаров прие отличието с думи на благодарност към своите колеги и ученици. Той подчерта, че Бургас дава енергия и среда за развитие на талантливите хора и че творческите изпитания са част от пътя към разширяване на хоризонтите. „Хоризонтите на изпитанията водят към нашите мечти“, отбеляза доц. Колибаров.

Доц. Николай Ралев, който е автор на проекта за създаване на държавен университет в Бургас, благодари за доверието и подчерта значението на разширяването на образователната инфраструктура в града. "Да бъде един град академичен – това е невероятно богатство", категоричен бе той.

На церемонията бяха връчени още две отличия. Теодор Стоев получи посмъртно отличието "Ключът на кулата" по повод изграждането със собствени средства на новия храм "Света Троица" в парка на комплекс "Славейков", който предстои да бъде открит за посетители. В него иконостасите са изработени от мрамор, а стенописите са със златно покритие. Те са създадени от водещи български иконографи съвместно с отец Василий Симеонов и наблягат на българските светци и важните събития от българската църковна история. Отличието от негово име получи съпругата му Ваня Стоева.

С признание под формата на медал "За достойна служба" бе удостоена медицинската сестра Златка Атанасова. Номинацията за отличието ѝ е на почетния консул на Южна Корея у нас и е по повод на нейната 70-годишнина и над 40-годишен принос като хуманист и доброволец.