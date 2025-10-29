Бургас избра за почетни граждани Руси Чанев и – посмъртно – Алек Попов

Снимка: БГНЕС Звездата от "Авантаж" и "Мера според мера" Руси Чанев бе удостоен с редица награди и звания по повод 80-годишнината си.

Руси Чанев, Алек Попов, Димо Колибаров и Димитър Рачков са сред избраните да получат званието "Почетен гражданин на Бургас" тази година.

Композиторът проф. Иво Керемидчиев (1954 – 2019) и писателят Алек Попов (1966 – 2024) получиха единодушна подкрепа с по 47 гласа "за" от Общинския съвет, като и двамата ще получат званието посмъртно. С 46 гласа "за" и един "въздържал се" беше одобрено предложението за актьора Руси Чанев, който на 18 септември тази година отбелязва 80-годишнина; а художникът доц. Димо Колибаров също получи пълна подкрепа – 47 гласа.

При гласуването за актьора Димитър Рачков резултатът беше 37 гласа "за", 7 "въздържали се" и един "против". Общинският съветник Георги Манев си направи отвод, като уточни, че няма да гласува, тъй като е в приятелски отношения с номинирания. С 39 гласа "за" почетен гражданин на Бургас ще стане и доц. Николай Ралев.

Повечето от номинираните са родом от Бургас, Димо Колибаров - от близкото Поморие. Алек Попов единствен няма родствена връзка с града, но творчеството на автора на "Мисия Лондон" и "Сестри Палавееви" е тясно свързано с Бургас, пише БТА.

По традиция отличията ще бъдат връчени по време на тържественото заседание, което се провежда на празника на града – Никулден, 6 декември.