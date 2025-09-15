Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Любоф" на Ивайло Христов открива "Златна роза"

За награда във Варна ще се състезават 17 нови български пълнометражни филма

Днес, 10:29

От днес в продължение на осем дни (16 – 23 септември) Варна за пореден път ще се превърне в столица на българското кино. Фестивалният и конгресен център ще бъде домакин на 43-ото издание на фестивала "Златна роза" – най-значимият форум за новата игрална продукция на националната ни киноматография.

Откриването тази вечер е с "Любоф" на Ивайло Христов - филм от конкурсната програма, където той ще мери сили за Голямата награда с още 16 пълнометражни продукции от последната календарна година. В лентата участват Иван Бърнев, Владимир Карамазов, Наталия Дончева, Вяра Коларова, Красимир Доков, Мариана Жикич и Меглена Караламбова, музиката е на Антони Дончев, а оператори са Орлин Руевски и Емил Христов. 

Ще бъде прожектиран и специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев по повод неговата 80-годишнина. Легендарният актьор от "Авантаж" и "Мера според мера" краси и плаката на фестивала, създаден тази година от дизайнера Николай Тонков – Бен. Руси Чанев навършва юбилея на 18 септември, сряда. 

24 са късометражните премиери на фестивала, а още 13 заглавия има в паралелната извънконкурсна програма. Програмата на "Златна роза" включва и пет класически прожекции, които отдават почит на българското кинонаследство, организирани със съдействието на Националната филмотека. В три от тях играе Руси Чанев: реставрираните версии на "Авантаж", "Понеделник сутрин" и и филмът на Людмил Стайков "Илюзия".

Варненската публика ще има възможност първа след световната премиера във Венеция да види новия филм на Стефан Командарев "Made in EU". Ще бъде представен и "Безсрамните" на Константин Божанов, отличен с награда в Кан 2024 за ролята на индийската актриса Анасуя Сенгупта.

Паралелната програма на "Златна роза" включва дискусия "Близкото минало в съвременното източноевропейско кино" с участието на филмови историци от Полша, Румъния и България; Кино за ученици – специална програма, насочена към младата публика, съвместно с Арте Урбана; Pop-Up-Cineplex – Sci-fi edition – иновативна платформа за нов поглед върху избрани филми, съпътстван с дискусия; представяне на книгите "Насаме с незабравимите" – сборник интервюта на Виолета Цветкова, "Манифестът „Догма 95“. Рефлексии към най-новото българско кино" от Елица Матеева, "От Луна АД до кинопросветата по селата" на Петър Кърджилов, "Charlie Chaplin on Vitosha. The shaping of film culture in Bulgaria and the Balkans between the world wars" – сборник от студии, както и "Властта на киното. Антология на българската филмова мисъл между двете световни войни" със съставител Росен Спасов и редактор Александър Донев.

Освен традиционните отличия „Златна роза“, тази година ще бъдат връчени и специални награди: приз за Артистична смелост; награда на "Филмаутор" за млади автори до 35 години и награда на EWA BG – българският клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа. 
 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Златна роза, Любоф, Made in EU, Руси Чанев

Още новини по темата

8 минути овации за Стефан Командарев във Венеция
01 Септ. 2025

Made in EU на Стефан Командарев отива във Венеция
22 Юли 2025

Здравка Евтимова ще води журито на "Златна роза"
19 Юли 2025

Пълен триумф за "Триумф" на "Златна роза"
27 Септ. 2024

16 нови български филма спорят за "Златна роза"
19 Септ. 2024

Руси Чанев преразказа "Под игото" на съвременен български

25 Юли 2024

Руси Чанев е носителят на „Аскеер 2024“ за принос към театъра
30 Апр. 2024

Стефан Командарев започна снимки за новия си филм Made in EU
01 Февр. 2024

"Уроците на Блага" се закичи със 7 "златни рози"
28 Септ. 2023

„Диада“ на Яна Титова поема към Международния кинофестивал във Варшава
14 Септ. 2023

"Последният гларус" ще открие фестивала "Златна роза"
05 Септ. 2023

12 български филма се състезават на "Златна роза"
23 Авг. 2023

"Златна роза" за пръв път ще се връчва и на сериали
28 Юли 2023

5 истории на Валери Йорданов
18 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар