"Любоф" на Ивайло Христов открива "Златна роза"

От днес в продължение на осем дни (16 – 23 септември) Варна за пореден път ще се превърне в столица на българското кино. Фестивалният и конгресен център ще бъде домакин на 43-ото издание на фестивала "Златна роза" – най-значимият форум за новата игрална продукция на националната ни киноматография.

Откриването тази вечер е с "Любоф" на Ивайло Христов - филм от конкурсната програма, където той ще мери сили за Голямата награда с още 16 пълнометражни продукции от последната календарна година. В лентата участват Иван Бърнев, Владимир Карамазов, Наталия Дончева, Вяра Коларова, Красимир Доков, Мариана Жикич и Меглена Караламбова, музиката е на Антони Дончев, а оператори са Орлин Руевски и Емил Христов.

Ще бъде прожектиран и специален филм с откъси от най-големите роли на Руси Чанев по повод неговата 80-годишнина. Легендарният актьор от "Авантаж" и "Мера според мера" краси и плаката на фестивала, създаден тази година от дизайнера Николай Тонков – Бен. Руси Чанев навършва юбилея на 18 септември, сряда.

24 са късометражните премиери на фестивала, а още 13 заглавия има в паралелната извънконкурсна програма. Програмата на "Златна роза" включва и пет класически прожекции, които отдават почит на българското кинонаследство, организирани със съдействието на Националната филмотека. В три от тях играе Руси Чанев: реставрираните версии на "Авантаж", "Понеделник сутрин" и и филмът на Людмил Стайков "Илюзия".

Варненската публика ще има възможност първа след световната премиера във Венеция да види новия филм на Стефан Командарев "Made in EU". Ще бъде представен и "Безсрамните" на Константин Божанов, отличен с награда в Кан 2024 за ролята на индийската актриса Анасуя Сенгупта.

Паралелната програма на "Златна роза" включва дискусия "Близкото минало в съвременното източноевропейско кино" с участието на филмови историци от Полша, Румъния и България; Кино за ученици – специална програма, насочена към младата публика, съвместно с Арте Урбана; Pop-Up-Cineplex – Sci-fi edition – иновативна платформа за нов поглед върху избрани филми, съпътстван с дискусия; представяне на книгите "Насаме с незабравимите" – сборник интервюта на Виолета Цветкова, "Манифестът „Догма 95“. Рефлексии към най-новото българско кино" от Елица Матеева, "От Луна АД до кинопросветата по селата" на Петър Кърджилов, "Charlie Chaplin on Vitosha. The shaping of film culture in Bulgaria and the Balkans between the world wars" – сборник от студии, както и "Властта на киното. Антология на българската филмова мисъл между двете световни войни" със съставител Росен Спасов и редактор Александър Донев.

Освен традиционните отличия „Златна роза“, тази година ще бъдат връчени и специални награди: приз за Артистична смелост; награда на "Филмаутор" за млади автори до 35 години и награда на EWA BG – българският клон на Европейската женска аудиовизуална мрежа.

