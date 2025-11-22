Медия без
"Made in EU" потегли с награди от Франция и Испания

Днес, 19:41
В седмицата, в която тръгна в широко разпространение по кината у нас, новият филм на Стефан Командарев "Made in EU" отбеляза международни успехи едновременно във Франция и Испания. След световната си премиера на фестивала във Венеция през септември и след като на 13 ноември откри "Киномания" пред пълната зала 1 на НДК, филмът бе включен в състезателната програма на Arras Film Festival. Това бе и френската му премиера, а на церемонията по закриване на фестивала "Made in EU" бе удостоен с наградата на критиката. Журито беше съставено от кинокритици и журналисти от France 2, France Inter, Allociné, Konbini, Vanity Fair и Paris Match.

Следващата европейска спирка на "Made in EU" е в Хихон, Испания, където е част от състезателната програма  "Майстори на съвременното кино". В конкуренция с още 95 заглавия от цял свят българският филм спечели Наградата на публиката. 

"В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителсконещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме "Made in EU", сподели режисьорът Стефан Командарев.

"Made in EU" е историята на шивачка в малък град, обвинена, че е причината за избухване на пандемията от коронавирус в населеното място. Тя се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

"Made in EU" е копродукция с Германия и Чехия и е осъществен с подкрепата на НФЦ, БНТ, ZDF/ARTE, МДМ – Германия, Чешки филмов фонд, KIA България и TRT Турция.

Повече за филма:

Командарев отново е безмилостен в "Made in EU"
Малко преди да навърши 60, Стефан Командарев вече е постигнал почти всичко в киното.
22 Ноем. 2025

 

