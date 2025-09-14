„Бялата дама“ разкрива корените на войната в Украйна

„Бялата дама“, Сергей Лебедев

Превод Денис Коробко, издателство „Кръг“

Омразата, предизвикала войната в Украйна, има дълбоки и упорити корени. В новия си роман „Бялата дама“, определян от мнозина като най-добрия му до момента, руският писател и дисидент Сергей Лебедев тръгва именно по следите на паметта, ненаказаното зло и трансформацията на Русия в държава с отявлено фашистки белези. Българското издание с логото на „Кръг“ излезе на 11 септември в отличния превод на Денис Коробко и с корица от Милена Вълнарова.

„Бялата дама“ връща към първите дни на войната в Донбас през лятото на 2014 г. Действието на романа се развива в рамките на само пет дни в миньорско селище, току-що окупирано от руски части без отличителни знаци. В шахта на закрита мина се крият следи от стари престъпления – телата на евреи, убити от нацистите, но и на руснаци, загинали от ръката на свои сънародници. Важна подробност в книгата е и случаят със свалянето на малайзийския „Боинг“ от донецките сепаратисти, съпроводено с мародерство и ограбване на всичко възможно от жертвите на трагедията: пари, бижута, дори плюшени играчки.

В атмосферата на този ключов момент в развитието на международните отношения в региона при зараждането на една война, Лебедев вплита личните емоции на героите си в историческите пластове, за да покаже как миналото продължава да определя настоящето. С този свой текст писателят за пореден път поставя ярък акцент върху темите за паметта и безнаказаното престъпление.

„Бялата дама“ е роман за истината, която нито една пропаганда, колкото и мощна да е, не може да скрие. Корените на омразата, предизвикала войната в Украйна, са дълбоки и вкопани много преди да се стигне до изстрелите, свалените самолети и безпощадните убийства. Злото има имена, а жертвите му – не.

Превръщайки се в един от най-актуалните съвременни писатели, Сергей Лебедев разтърсва с творба за битката между светлината и тъмнината, разгръщаща се пред очите ни. Някой трябваше да разкаже как е започнала войната, да опише чистото зло като най-незаличимата напаст в този свят.

Романът „Бялата дама“ е в превод на Денис Коробко, който само преди броени дни получи новоучредената награда „Виктор Пасков“ за превода на сборника разкази на Сергей Лебедев „Титан“. Това е второто отличие за работата на Коробко по книгите на Лебедев – преди няколко години той бе удостоен с награда за специални постижения от Съюза на преводачите в България за дебютния роман на автора „Предел на забравата“.

Новото издание „Бялата дама“ все още може да се открие с атрактивна отстъпка в цената в Алеята на книгата в София, която приключва днес. Издателство „Кръг“ е позиционирано в 38-а шатра – там са налични и други от акцентните заглавия в каталога му.

Сергей Лебедев (1981) е руски журналист, писател и дисидент, автор на седем книги. Още с първия си роман „Предел на забравата“ той получава международно признание, а „Дебютант“ е номиниран за две от най-престижните европейски литературни награди – „Ангелус“ и „Ян Михалски“. Сборникът с разкази „Титан“ също е високо оценен от критиката и читателите, но според мнозина големият му шедьовър е неговата най-нова книга – „Бялата дама“.