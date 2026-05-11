Коронясват Михаела Филева в балета „Лебедово езеро“

Българската поп дива Михаела Филева е специалното неочаквано присъствие в балетния спектакъл „Лебедово езеро“ на Държавна опера – Стара Загора, който на 15 май ще гостува в зала 1 на НДК. Певицата ще влезе в ролята на Кралицата в световната класика на Пьотър Илич Чайковски редом с прочутите балетни звезди Анна Циганкова и Гиорги Поцхишвили. Михаела ще посрещне своя рожден ден на сцената.

Почитателите на Филева я познават не само от концертните зали, но и от впечатляващите й превъплъщения в продукциите на Старозагорската опера – Есмералда в мюзикъла "Парижката Света Богородица" и Жулиета от "Ромео и Жулиета". Красива, талантлива и с възхитителна движенческа култура, тя органично се вписва в партньорството с балетните артисти, пишат домакините от Старозагорската опера.

Именно тези й качества стават повод за поканата в „Лебедово езеро“ – предизвикателство, което тя приема с вдъхновение и отдаденост. Примабалерината Силвия Томова, артистичен директор на многонационалната балетна трупа на Държавна опера – Стара Загора, споделя: „Аз не се съмнявах, че Михаела ще се справи блестящо, защото вече имам преки впечатления от съвместната ни работа в "Есмералда – Парижката Света Богородица". Включването на популярни изпълнители в балетни спектакли е световна практика, обяснява Томова. „Изкуствата са се родили заедно, след това са се разделили – а ние обичаме да ги свързваме“, отбелязва тя. Така на 15 май сцената ще се превърне в място, където различните изкуства се докосват в едно общо преживяване.

Михаела Филева е певица, автор на песни, озвучаваща актриса, танцьор и активистка за правата на ЛГБТ общността и хора в неравностойно положение. През 2011 г. достига до финалите в първото издание на Х Factor. Сключва договор и става най-продаваният артист на музикалния издател "Монте Мюзик", зад който стои Владимир Ампов - Графа. През 2024 г. създава музикалната компания "Манифест Мюзик" и става самопродуциращ се изпълнител с разпространител Уорнър Мюзик Груп.

Родена е на 15 май 1991 г. във Велико Търново. Възпитаник е на естрадно студио „Румина“, чрез което участва в редица конкурси и фестивали в Молдова, Франция, Италия, Полша и др., печелейки множество награди. Завършва НМА "Панчо Владигеров" със специалност „Поп и джаз пеене“, в класа на проф. д-р Стефка Оникян.