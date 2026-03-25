Любо Нейков, Лафазанов и компания тръгват из страната с "Голям праз"

След три разпродадени пилотни вечери в София, Варна и Пловдив, комедийното скеч шоу "Голям праз" начело със звездните майстори на смеха Любо Нейков, Кръстю Лафазанов и Ненчо Илчев тръгва на най-мащабното си турне до момента, съобщават организаторите от Art Label Production. От 2 юни до 16 декември „Голям праз“ ще премине през 16 града в страната, за да напомни, че истинският хумор не се случва пред екрана, ана живо – тук и сега. Форматът е прост и безотказен: авторски скечове, създадени специално за сцената, музикални изпълнения, интригуващи фокуси и неподправен контакт с публиката, при който никой не знае точно какво предстои.

В епицентъра на това (не)контролирано забавление стоят водещите Асен Кукушев и Милена Маркова-Маца – лица, чието присъствие е абсолютна гаранция за нещо непредвидимо. „Това е като сбъдната мечта! Винаги съм искала да вкуся от тази тръпка – да бъда водеща. А сега ще стоя на „трапезата“ до брилянтното чувство за хумор на Кукушев, когото много харесвам, и Кръстю Лафазанов, който е енциклопедия в тази област. Аз съм щастлива. Младите колеги са прекрасни. Нямам търпение“, споделя Маца. Кукушев от своя страна признава: „Да съм водещ на „Голям праз“ е истински ПРАЗник за мен. Да съм на една сцена с величия като Любо Нейков, Кръстьо Лафазанов и Ненчо Илчев е едновременно привилегия и отговорност. А моята сценична половинка Маца е стихия – ураган, червен код за смях до пръсване. Целият актьорски състав предизвиква такава експлозия от смях, че понякога се улавям как се чувствам като част от публиката и просто се наслаждавам“.

На сцената, с тежестта на десетилетия опит и безусловната любов на публиката, застават доайените Любо Нейков, Кръстю Лафазанов и Ненчо Илчев. Шоуто се допълва от енергията на актьорите Роберт Янакиев, Катерина Борисова, Кристиян Янкулов, Александра Майдавска и Маргарита Лъчезарова, които го превръщат в мост между поколенията в българската комедия. Като капак на всичко, към състава се присъединява и специалният гост – легендарният Димитър Туджаров-Шкумбата, който ще допринесе със своята неподражаема марка хумор в Бургас, Добрич, Свети Влас, Хасково, Пазарджик и Стара Загора.

Голямото приключение започва под небето на Русе на 2 юни и продължава своя летен поход през Варна (3 юни), Шумен (4 юни), Велико Търново (9 юни) и Бургас (10 юни). Маршрутът преминава през Горна Оряховица (17 юни), Плевен (18 юни) и Стара Загора (23 юни), за да стигне до Пловдив (30 юни). Юли е запазен за Павликени (1 юли), Габрово (2 юли), Добрич (5 юли) и морския бриз на Свети Влас (11 юли). Всички летни спектакли започват в 20.30 часа, защото някои истини се казват по-лесно под звездите, а атмосферата на открито добавя онзи специфичен привкус на свобода, който екипът обещава на своите гости.

След есенните дати в Хасково (15 октомври) и Пазарджик (12 ноември), „Голям праз“ се насочва към своята кулминация. Финалът на турнето ще бъде на 16 декември в зала 1 на НДК – сцена, която отговаря на мащаба и енергията на проекта. Това няма да бъде просто заключително представление, а естествен връх на една година, преминала в щастливи срещи с публиката из цялата страна. „Голям праз“ не следва готови формули и не се повтаря – шоуто разчита на живия импулс, на реакциите в залата и на онова споделено усещане, което се ражда само тук и сега, отбелязват организаторите.

