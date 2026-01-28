"Дон Жуан" прелъстява с огнено фламенко и дуели в НДК

Легендарният мюзикъл "Дон Жуан" на френския композитор Феликс Грей ще бъде представен от тази вече до 1 февруари в зала 1 на НДК в София. Спектакълът на продуцентите на друг прочут мюзикъл – "Парижката Света Богородица" (Notre Dame de Paris) на Рикардо Кочанте, който гостува у нас миналата година, възродиха "Дон Жуан" през сезон 2019-2020, а след пандемията от Covid-19 обновената версия гостува със зашеметяващ успех в Китай, Южна Корея и Канада. Европейската част от турнето започва от Сърбия и България, като идва у нас непосредствено след първите 4 представления в Белград, съобщава ClassicFM, позовавайки се на информация от организаторите Spectacolis.

Над 60 артисти от различни националности – 15 танцьори, 11 певци и двама фламенко музиканти, ще излязат на сцената в София. Сред тях са звездите на спектакъла Джан Mарко Скиарети, Летисия Кариер, Ализе Лаланд и Робер Мариен. Оригиналният френски мюзикъл ще бъде представен със субтитри на български език.

Композиторът Феликс Грей написва музиката и либретото на "Дон Жуан" през 2003 г., като прави свободна адаптация на класическата пиеса на Молиер. Началото съвпада с това на Молиер, но самият текст се различава от оригинала. Авторът обяснява, че не си поставя за цел да пренесе действието в модерен контекст, затова го разполага извън рамките на времето."Създаването на мюзикъл е дълъг творчески процес, който включва множество етапи и дори предизвикателства. Много се радвам, че "Дон Жуан" оживява благодарение на професионален и чудесен екип – режисьора Жил Махо, известен създател на Notre Dame de Paris, брилянтния аранжор Ги Сент-Онж и продуцентите, които вярваха в проекта от самото начало. За мен е голяма радост да представим нашия мюзикъл в обновената му версия в красивата България и съм абсолютно възхитен", споделя Феликс Грей преди началото на поредицата представления у нас.

Мюзикълът "Дон Жуан" се превръща в хит веднага след премиерата си благодарение на великолепната музика, всеотдайните артисти, хореографията, базирана на испански танци, впечатляващите декори и светлинен дизйн, многобройните сценични дуели и живи специални ефекти, които подчертават фантастичния елемент в историята. В Канада изпълнителите преживяват истински триумф: в Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изнесени общо 200 представления за 350 000 зрители. Освен това са продадени 300 000 албума с музиката на Феликс Грей от „Дон Жуан“. Песните Du plaisir и Les Femmes оглавяват канадските музикални класации в продължение на няколко седмици, а Жил Махо получава награда за най-добър режисьор. Мюзикълът е продуциран от Шарл Талар и неговия син Никола – едни от водещите независими музикални продуценти във Франция, които отбелязват, че „Дон Жуан“ е поставил рекорди по продажби на албуми и билети.

"Винаги съм бил очарован от характера на Дон Жуан. Той е съблазнител, бандит, който не се страхува от нищо и никого. Идеята да го превърна в музикален герой беше в ума ми от години, но вдъхновението не идваше веднага“, споделя още авторът Феликс Грей. За да създаде спектакъла, той, освен пиесата на Молиер, е използвал и операта "Дон Жуан" на Моцарт, както и драмата "Каменният гост" на Тирсо де Молина – испанския драматург от XVII век, който всъщност е създател на първообраза на Дон Жуан. "В нашата история показваме ново лице на Дон Жуан – може би по-чувствителен, отколкото го представят други автори. Макар и покорител на женски сърца, той също е уязвим. Не исках да пренасям сюжета в контекста на съвремието. Тогава щях да се откажа от костюмите и дуелите с шпаги, които не съответстват на днешния манталитет. Затова реших да поставя действието извън времето", допълва композиторът, цитиран от БТА.

През 1616 г. испанският драматург Тирсо де Молина създава образа на Дон Жуан в пиесата "Севилският прелъстител и Каменният гост", в която героят е нарече Дон Хуан Тенорио. Впоследствие, много писатели и композитори, включително Молиер и Моцарт, се вдъхновяват от тази творба и допринасят за развитието на мита за коварния съблазнител. Феликс Грей обаче си представя Дон Жуан по доста различен начин.

Още като тийнейджър Феликс Грей започва да пише песни, свирейки на китара. Страстта му към музиката през 1988 г. го извежда на върха на класацията Топ 50 с песента La Gitane. Докато я популяризира, Феликс Грей пуска и сингъла Te revoir à Madrid. През 1991 г. създава лична песен – A toutes les filles, която записва в дует с приятеля си Дидие Барбеливиен. Само няколко дни след записа песента се изкачва на върха на музикалните класации. В този период Грей издава и други успешни сингли – Time to Time и Vado Via, благодарение на които албумът му се продава в милионен тираж. През 1996 г. композиторът получава отличието "Златен диск" за сборния албум Félix Gray. Година по-късно записва нов албум, а сингълът Should I Lеаve става хит във Франция. По-късно, със своя приятел Патрик Брюел, работи по албума Juste avant, който включва и една от най-известните му песни – Au café des délices.