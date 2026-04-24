Световноизвестният мюзикъл „Бодигард“ идва в НДК през октомври

Един от най-успешните и обичани мюзикъли в света – The Bodyguard – The Musical, идва в България със седем представления от 3 до 7 октомври в Зала 1 на НДК, съобщават организаторите на гастрола от BG Sound Stage, които работят съвместно с продуцентите Майкъл Харисън и Дейвид Йън. В ролята на Франк Фармър, принадлежаща на Кевин Костнър в култовия филм от 1992-ра, публиката ще види номинирания за театралната награда „Оливие“ Адам Гарсия, а като Рейчъл Марън, изиграна на екрана от Уитни Хюстън – световноизвестната актриса и певица Сидони Смит.

Създаден по едноименния номиниран за награда „Оскар“ филмов хит на Warner Bros. по сценарий на Лорънс Касдан, мюзикълът пренася на сцена една от най-запомнящите се любовни истории в съвременното кино. Режисиран от Теа Шарок и с текст от носителя на „Оскар“ Алекс Динеларис, спектакълът дебютира в театър „Аделфи“ в лондонския Уест Енд и бързо се превръща в сензация, получава четири номинации за престижните награди „Оливие“ и реализира поредица от разпродадени турнета във Великобритания и Ирландия.

Сюжетната линия проследява историята на бившия таен агент Франк Фармър, нает да пази световната музикална звезда Рейчъл Марън от неизвестен преследвач. Двамата са свикнали да контролират всичко около себе си, но не и чувствата, които постепенно се раждат между тях. Напрегнат и емоционален, този сценичен разказ съчетава романтика и музика в завладяващо преживяване, отбелязват от продуцентския екип.

В спектакъла звучат някои от най-популярните песни на незабравимата Уитни Хюстън – Queen of the Night, So Emotional, One Moment in Time, Saving All My Love, Run to You, I Have Nothing, I Wanna Dance with Somebody, включително и един от най-великите хитове на всички времена - I Will Always Love You.

Изпълнителят на главната мъжка роля Адам Гарсия е сред водещите имена в световния музикален театър, двукратно номиниран за награда „Оливие“ – за ролите си на Тони Манеро в „Треска в събота вечер“ (Saturday Night Fever) и Бил Калхун в „Целуни ме, Кейт“ (Kiss Me, Kate). На сцената е участвал още в продукции като Wicked, The Exorcist, The War of the Worlds и 42nd Street, както и наскоро – в турнето във Великобритания на Chitty Chitty Bang Bang. В киното се е снимал в лентите по романите на Агата Кристи „Убийство в Ориент Експрес“ и „Смърт край Нил“, режисирани от Кенет Брана, в Coyote Ugly, Confessions of a Teenage Drama Queen, Riding in Cars with Boys и др. Неотдавна достига до финала на британското шоу The Masked Dancer.

Сидони Смит е утвърдено име на европейската музикална сцена и вече е покорявала публиката като Рейчъл Марън в Германия, където получава висока оценка от критиката. Други нейни сценични превъплъщения са в „Тарзан“ на Disney, мюзикълите „Уестсайдска история“, „Кабаре“, „Чикаго“, „Исус Христос суперзвезда“, „Джекил и Хайд“, Sister Act, Legally Blonde, RENT, както и роли в турнета на Sweeney Todd и Memphis в Германия.

До момента „Бодигард – мюзикълът“ е гледан от над 3,9 милиона зрители в повече от 15 държави, сред които САЩ, Нидерландия, Германия, Южна Корея, Канада, Италия, Австралия, Испания, Франция, Австрия и Япония.

Билетите за гостуването у нас са в продажба от днес, 24 април, ексклузивно в мрежата на MORE.COM на цени от 45 до 110 евро.