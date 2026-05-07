Индианка съди Дж. Камерън: откраднал лицето ѝ за "Аватар"

Актриса от коренното население на Америка съди Джеймс Камерън и компанията "Уолт Дисни" (сегашен собственик и приемник на продуцента на филмите "Аватар" 20th Century Fox) за неразрешено използване на образа ѝ без нейно съгласие.

В жалбата, за която съобщава специализираното издание Variety, К'орианка Килчър твърди, че когато е била на 14 години и скоро след появата ѝ в ролята на Покахонтас във филма на Терънс Малик "Новият свят" (2005), Камерън е извлякъл нейните черти на лицето от публикувана снимка и е наредил на дизайнерския си екип да ги използва като основа за образа на главната героиня Нейтири в "Аватар". Ролята е изиграна от Зоуи Салдана, но персонажът няма нейните лицеви черти.

В документа се посочва: "Ищцата никога не е давала съгласие на ответниците за използването на нейния образ, нито в "Аватар", нито в който и да е свързан продукт или промоция."

Според жалбата, подадена в Окръжния съд на САЩ за Централния окръг на Калифорния, образът на Килчър е бил възпроизведен в производствени скици, скулптуриран в триизмерни макети, лазерно сканиран в цифрови модели с висока разделителна способност и разпространен сред множество доставчици на визуални ефекти, за да се оформи визията на героинята. По-късно образът е показван в кината, на плакати, в мърчандайзинг, в продължения и преиздания без нейно знание или съгласие.

"Той (Камерън - б.р.) е взел уникалните биометрични черти на лицето на 14-годишно момиче от коренното население, прекарал ги е през промишлен производствен процес и е генерирал милиарди долари печалба, без нито веднъж да поиска разрешението ѝ. Това не е кино. Това е кражба", казва Арнолд П. Питър, адвокат на Килчър.

Според документите по делото, Килчър и Камерън се срещат за кратко на благотворително събитие само няколко месеца след премиерата на "Аватар" през 2009 г. На това събитие режисьорът лично кани младата индианка да посети офиса му. Когато тя пристига около седмица по-късно, Камерън отсъства, а член на екипа му ѝ връчва рамкиран отпечатък на скица, направена от режисьора. Към отпечатъка има ръкописна бележка от Камерън, която гласи:"„Твоята красота беше моето ранно вдъхновение за Нейтири. Жалко, че снимаше друг филм. Следващия път."

"Когато получих скицата на Камерън, повярвах, че това е личен жест, най-много бегло вдъхновение, свързано с кастинга и моя активизъм", споделя Килчър, която сега е на 36 години и е позната и от участието си в сериала "Йелоустоун". "Милиони отвориха сърцата си за "Аватар", защото повярваха в неговото послание, и аз бях една от тях. Никога не съм си представяла, че някой, на когото съм се доверила, систематично ще използва лицето ми като част от сложен дизайнерски процес и ще го интегрира в производствения цикъл без мое знание или съгласие. Това прекрачва границата. Това е дълбоко погрешно."

По собствените ѝ думи, Килчър научава истината в края на миналата година, когато в социалните мрежи започва да циркулира видео интервю с Камерън. В интервюто режисьорът стои пред скицата на Нейтири и изрично идентифицира момичето от коренното население: "Действителният източник за това беше снимка в L.A. Times на млада актриса на име К'орианка Килчър. Това всъщност е тя... долната част на лицето ѝ. Тя имаше много интересно лице."

Жалбата също така твърди, че ответниците са нарушили наскоро приетия в Калифорния закон, който определя "дийпфейк" изображенията като порнография.

Първият филм "Аватар" спечели повече от 2,92 милиарда долара в световен мащаб, а поредицата е сред най-печелившите филмови франчайзи на всички времена. "Жалбата описва целенасочен творчески процес на преминаване от аналогово към цифрово, който неправомерно е присвоил самоличността на г-жа Килчър", заяви Ашър Хофман, друг от адвокатите на индианката.

Искът настоява за компенсаторни и наказателни обезщетения, изплащане на печалбите, произтичащи от използването на образа ѝ, съдебна забрана за по-нататъшна употреба и коригиращо публично оповестяване.

Variety потърси "Дисни" и Камерън за коментар, като до момента няма получен отговор.