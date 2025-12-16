Медия без
Джеймс Камерън стана милиардер още преди премиерата на "Аватар 3"

Той е едва петият режисьор с такова огромно състояние

Днес, 14:20
ЕПА/БГНЕС

Носителят на три награди "Оскар" Джеймс Камерън стана милиардер още преди дългоочакваната трета част на "Аватар" - "Огън и пепел", да излезе в киносалоните по света, съобщи Variety, позовавайки се на публикация в сп. "Форбс". Според изданието състоянието на режисьора вече възлиза на 1,1 милиарда щатски долара. 

"Форбс" пише, че 71-годишният Камерън е постигнал този статут благодарение на предварителните приходи от "Аватар: Огън и пепел", макар че неговата премиера на екран предстои на 19 декември. Анализаторите очакват постъпленията от третия филм от поредицата "Аватар" да надхвърлят 2 милиарда долара.

Списъкът на режисьорите милиардери е изключително кратък, отбелязва още "Форбс". Той се оглавява от Стивън Спилбърг със 7,1 милиарда долара, следван от Джордж Лукас с 5,3 милиарда, Питър Джаксън ("Властелинът на пръстените", "Хобит") с 1,7 милиарда и Тайлър Пери (поредицата "Мадеа", но е натрупал състоянието си основно като продуцент и собственик на студио, където са заснети филми като "Черната пантера") с 1,4 милиарда долара. Със сегашното си състояние от $ 1,1 млрд. Джеймс Камерън заема петото място. 

Първото признание Камерън получава за работата си по филма "Терминатор" (1984). Впоследствие той режисира филми като "Пришълците" (1986), "Бездната" (1989), "Терминатор 2" (1991), "Истински лъжи" (1994), "Титаник" (1998), "Аватар" (2009) и "Аватар: Природата на водата" (2022). 

"Аватар" е на първо място в класацията на най-касовите филми на всички времена, а "Аватар: Природата на водата" - на трето, припомня "Варайъти". "Титаник" е на 4-то място във вечната класация, но с най-голям брой продадени билети от всички тях, тъй като по това време цената им е била много по-ниска. Общо филмите, заснети от родения в Канада режисьора, са донесли над 9 милиарда долара приходи. 

Джеймс Камерън е носител на редица награди, сред които "Оскар", "Златен глобус", "Еми", "Сатурн". 

Наскоро режисьорът разказа в интервю за подкаста Discussing Film следното: "Работехме по три сценария и впоследствие станаха четири. Вторият се раздели на 2 и 3. Реакцията на студиото беше негативна. Но моят контрааргумент беше: "Един момент. Коя част от "още една възможност да спечели 2 милиарда долара" не е ясна?"

"Аватар" принадлежи към голямото семейство на Disney след покупката на 20th Century Fox от медийния конгломерат. Договорът за пет филма от вселената на Пандора (засега), добавяйки към него и напредващата възраст на Камерън, означава, че скоро или никога няма да видим режисьора да се заема с различен кинопроект.

