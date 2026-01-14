Зоуи Салдана е най-касовият актьор на всички времена

Може би Холивуд достигна точката на расовото и полово равноправие: цветнокожа жена е най-касовият актьор на всички времена. Зоуи Салдана е актрисата, чиито филми са донесли най-много пари на продуцентите. 47-годишната носителка на "Оскар" изпревари Скарлет Йохансон, след като успехът на "Аватар: Огън и пепел" добави над 1,23 милиарда долара от билети към общия приход на продукциите с нейно участие. Филмите, в които играе Салдана, са спечелили над 15.46 милиарда долара в световен мащаб от прожекции в киносалоните, съобщава Variety.

Този сбор е постигнат благодарение на участието на актрисата в трите най-доходоносни филма в историята - "Аватар", "Отмъстителите: Краят" и "Аватар 2". Звездата от доминикански и пуерторикански произход играе също в поредицата "Стар Трек", първия "Карибски пирати", както и в трилогията на Marvel "Пазители на галактиката".

Засега "Аватар: Огън и пепел" изостава от предишните филми на Джеймс Камерън по отношение на боксофиса, но от излизането си през декември досега той държи първото място в САЩ. А Зоуи Салдана имаше наистина забележителна година: през март тя спечели "Оскар" за поддържаща женска роля във френския криминален мюзикъл "Емилия Перес".

В класацията си The Numbers отчита резултатите от филмите само ако актьорът е изиграл в тях водеща роля. Класацията не бива да се бърка с тази за най-скъпоплатени звезди, където подреждането е по размер на хонорарите - двете не са непременно правопропорционални.

Миналогодишната победителка - 41-годишната Скарлет Йохансон, също е постигнала успеха си главно благодарение на своите участия в поредицата "Отмъстителите" на Marvel. Но Черната вдовица се изкачи на върха, след като "Джурасик свят: Прераждане" спечели 869 млн. долара от прожекции в кината миналото лято.

На трето, четвърто и пето място се нареждат Самюъл Л. Джаксън, Робърт Дауни Джуниър и Крис Прат, които също са участвали в множество проекти на Marvel. Дауни със сигурност ще повиши класирането си през 2026 година, когато излиза "Отмъстителите: Възходът на доктор Дуум". Все още не е известно дали Ник Фюри и Питър Куил ще се завърнат в новото "ол стар" шоу на Marvel.

Актьорите с най-високи приходи, които не са участвали във филмите за комиксови супергерои, са Том Круз (шесто място), Вин Дизел (осмо), Дуейн Джонсън (десето) и Том Ханкс (12-о). Круз постигна касов успех със своята поредица "Мисията невъзможна", а Дизел и Скалата - благодарение на франчайза "Бързи и яростни".

Под №7 и №9 челната десетка допълват още две звезди на Marvel, Крис Хемсуърт и Крис Еванс.