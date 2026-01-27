Ансамбъл „Филип Кутев“ чества 75-годишнина с национално турне и изложба

Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ ще чества своята 75-годишнина с турне, изложба и собствена марка продукти, съобщи БТА, позовавайки се на неговия директор Георги Андреев. Артистите ще работят за разширяване на обхвата на своята публика и привличане на още повече млади хора към нея, сподели Андреев.

Специалният празничен спектакъл „Кръговрат“ с участието на танцовия състав, хора и оркестъра на ДФА „Филип Кутев“ ще обиколи цялата страна. Първият концерт е в Габрово на 25 февруари, следват Търговище – 5 март, Шумен – 17 март, Велико Търново – 18 март, Бургас – 29 март, Петрич – 31 март, Враца – 7 април, Хасково – 15 април, и Кърджали – 16 април. Кулминация на честванията ще бъде концертът на 3 май в зала 1 на НДК.

Програмата на спектакъла е съставена както от класически образци, датиращи от зората на ансамбъла, така и от съвсем нови произведения. Има неща, които са писани през 60-те години, но никога не са били представяни на сцена, посочи Андреев. Ще бъдат показани музикални и танцови интерпретации, свързани с традиционните годишни празници и обреди.

В началото на май, съвместно с Института за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) при БАН, ще бъде открита голяма изложба на сценични костюми. Тя ще включва костюми, създадени от български творци специално за артистите на ансамбъла, историята им и сценичните им представяния. „Някои от тези костюми са наистина изключително ценни и за първи път от основаването на ансамбъла ще бъдат представени на изложба. Те са дело на водещи български костюмографи“, обясни Андреев. Изложбата ще има и аудиовизуална част.

„Планираме широко застъпване и увеличаване на достъпа в посока образователни концерти, и то – образователни концерти по места, в училищата. Защото така е много по-лесно, отколкото децата да идват при нас. Това ще има много голяма културна, образователна и социална значимост“, каза още Георги Андреев. „Става дума за привличане най-вече на млада аудитория, която до този момент по никакъв начин не се е интересувала от фолклора. Идеята ни е да създадем програма, която да бъде особено атрактивна за тях“, подчерта ръководителят на формацията.

От „Филип Кутев“ са предвидили за годишнината и нещо, което до този момент не е правено: разработването на собствена марка продукти – тениски, чаши, чанти, аксесоари, украшения и костюми с логото на ансамбъла.

Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ е основан в София през 1951 г. с водещата роля на композитора Филип Кутев (1903-1982), който създава ранния му репертоар със свои обработки на народна музика и авторски композиции. Ансамбълът включва характеризиращ се с многогласие женски хор, танцов състав и оркестър от фолклорни инструменти. След смъртта на Филип Кутев ансамбълът носи неговото име. Сред художествените му ръководители през годините са били още Красимир Кюркчийски, Стефан Драгостинов и др., а от 2021-ва директор на формацията е Георги Андреев.

Георги Андреев е роден през 1969 г. в Хасково. Завършва музикалното училище в Широка лъка със специалност гъдулка. През 1997 г. се дипломира с отличие в НМА "Панчо Владигеров" при проф. Александър Текелиев. От 1994 до 2000 г. работи като диригент на оркестъра на НФА "Филип Кутев", а от началото на новия век е негов главен диригент. Създал е повече от 400 авторски и аранжирани песни и пиеси за оркестър, хор и солисти.