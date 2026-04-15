Модерен Дон Жуан и хора-кучета събира Пролетна арт седмица в НДК

Първият частен театър след промените в България – столичният Арт театър, организира от 16 до 22 април своя първи фестивал под мотото „Пролетна арт седмица в НДК“, в рамките на която ще покаже почти цялата си актуална сценична продукция. Събитието се организира по случай 45-годишнината от създаването на Двореца, който от октомври 2024-та е дом на трупата, а негов почетен патрон е абсолютният доайен на режисьорите у нас – 95-годишната проф. Надежда Сейкова.

По повод на празника Арт театър ще изиграе девет свои представления в Зала 2/театър „Азарян“, Зала 11 и клуб „Перото“, съобщи директорът на компанията Милена Червенкова. Програмата стартира още утре, 16 април, от 11.00 с детския спектакъл „Принцесата и свинарят“ в Зала 2/“Азарян“. Постановката и сценографията са на Марияна Коева, драматизацията – на Здравко Здравков, участват актьорите Камен Коев, Денис Хаят и Тони Христова. Ще успее ли император Дебелан V да даде урок на своята разглезена дъщеря – Принцесата? От 19.00 часа същия ден на същото място ще се завърти хитовият спектакъл „Господин сеньор Дон Жуан“ с известния актьор Георги Златарев в главнана роля. Режисьор е поставящият основно във Франция руски професор Александър Великовский. В иносказателната пиеса на родения в Киев украинско-руски писател и драматург Леонид Жуховицкий (1932-2023) Дон Жуан е преситен с познание интелектуалец, уморен от своята пословична слава, която го предшества навсякъде и му отваря врати, които той отдавна иска да бъдат затворени, защото вече желае да следва единствено своята душа и собствения си етичен кодекс. В образза на Елвира – първата жена на Жуан, е Милена Червенкова, а Сиана Миладинова е Кончита – последната. В представлението участват още актьорите Камен Коев, Атанас Палюшев,Здравко Здравков, Сузана Катаривас, Боян Николов.

На 17 април от 11.00 часа ще бъде показан спектакълът за малки и големи „Любовта към трите портокала“ под режисурата на Камен Коев – оригинален съвременен прочит на класическата приказка за театър (фиаба) на италианския сатирик, поет и драматург Карло Гоци. Представлението е изградено от поредица етюди, създадени от актьорите, а текстът се ражда на базата на техни импровизации. На сцената са актьорите Милена Червенкова, Милена Перпелиева, Сузана Катаривас, Здравко Здравков, Красен Ханджиев. Вечерта е запазена за спектакъла „Кучета“, с който Арт театър направи фурор на Международния фестивал в Авиньон преди двайсетина години и именно след триумфа там режисьорът Великовский бе поканен да поставя в Париж. Само че сега „Кучета“ са с напълно обновен, млад и вдъхновяващ актьорски състав, а от оригиналния екип на линия е само директорът Милена Червенкова. Пиесата на Людмила и Александър Чутко може да бъде разчетена като метафора на конфликта между човека и властта, между свободата и сигурността в условията на тоталитарен режим, като творба за хора, които са принудени да живеят кучешки живот и се питат докога… Мястото и на двете представления е Зала 2/„Азарян“.

На 18 април от 19.00 часа в Зала 11/„Люмиер“ артистите ще представят своето „Музикално пътешествие“, в което пеят на 15 различни езика, включително суахили и гренландски – инуит. В музиката на песните се включва на живо и талантливият Марио Йоцов – композитор и пианист, който по време на шоуто ще свири класика, рок, кънтри, български и балкански фолклор.

На 20 април на същото място от същия час идва ред на популярната пиеса на Яна Добрева „Драскотини от дъжда“, отново реализирана от Великовский. Героинята в нея е известна писателка (в ролята – Милена Червенкова), пишеща буквално пред очите на зрителите своя роман, който неусетно се преплита и слива с личната й съдба. В ролите са още Сиана Миладинова, Тони Христова, Теодор Софрониев, Камен Коев, а музиката е на Мишо Шишков-баща.

На 21 април ще се играе Шекспировата комедийна класика "Напразни усилия на любовта", режисирана от почетния патрон на феста проф. Надежда Сейкова. В постановката участва цялата трупа на Арт театър – 12 талантливи артисти, доста от които са били нейни студенти в НАТФИЗ. Ценителите оприличават на бликнало шампанско спектакъла по виртуозния превод на Валери Петров, а музикалната картина, изпълнявана на живо по време на представлението, е на Марио Йоцов, който ще е на пианото.

Поетично-музикалният спектакъл „Любовта е чудо!“ ще закрие Пролетната арт седмица на 22 април от 19.00 часа в литературен клуб "Перото". Той е базиран на стиховете на талантиви български поети, сред които Маргарита Петкова, Дамян Дамянов, Христо Фотев, Ваня Петкова, Надя Попова, Нели Горанова, Александър Ботйов – потомък на най-великия поет на България, и др. Музиката също ще е на съвременни български композитори.