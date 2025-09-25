Йосиф Сърчаджиев разследва 10-те малки… на Агата Кристи

Големият актьор Йосиф Сърчаджиев се завръща за пореден път като режисьор в един от любимите си театри – столичния "Възраждане", за да постави спектакъла "Те бяха десет" по прочутия роман на Агата Кристи, който в последните години престана да бъде наричан "Десет малки негърчета". Сърчаджиев е реализирал на най-миниатюрната общинска сцена няколко свои режисьорски проекта – "Кралицата на красотата от малкия град" от Мартин Макдона, "Дуелът" по Иван Вазов, "Рогоносци" по Молиер (последният даже още е в програмата), играл е и в абсолютния хит "Ало, ало!" по пиесата на Дейвид Крофт и Джеръми Лойд ролята на нелеп нацистки офицер. В новия спектакъл на корифея са ангажирани две от най-изтъкнатите ни театрални художнички: Мария Диманова – със сценографията, а Елена Иванова – с костюмите. Автор на музиката е Манол Гогов. Премиерните представления са насрочени за 26 и 27 септември.

Класическата кримка "Те бяха десет" пренася публиката в атмосферата на напрежение и мистерия, в която десетима души, свързани с тайни от миналото, се оказват изолирани на остров. Всеки от тях има причина да се страхува, тъй като неизвестен убиец започва да преследва и да ликвидира един по един гостите, следвайки зловеща детска песничка. В образите ще се превъплътят актьорите Христо Ботев Станчев, Жана Рашева, Лили Шомова, Боян Младенов, Анатоли Лазаров, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Ивет Радулова, Калоян Карагинев, Георги Няголов.

"Чудесната писателка госпожа Агата Кристи ни сподели, че сюжетите на своите романи намирала, когато мие чинии. Това било толкова глупаво занимание, че неволно ѝ минавали мисли за убийства. След изповедта ѝ, като чешех котката си (също глупаво занимание), прочетох тази нейна пиеса. Охо! Тя е много умна. Въпреки че е лудо криминална. Злото е в нея, но… там идва и райска любов. Доброто побеждава лошите! Ама кои са лошите? А де! Ей за това направихме този спектакъл: да търсим кое е черно, кое е бяло. И да имате усмихнати дни. Без кошмари!", споделя и пожелава на бъдещите си зрители режисьорът Йосиф Сърчаджиев.

Романът "Десет малки негърчета" (на английски Ten Little Niggers, по-късно And Then There Were None) е публикуван във Великобритания на 6 ноември 1939 г. В него се разказва за десет души, извършили убийства, но измъкнали се от възмездие по един или друг начин. Това е най-продаваният роман на Агата Кристи с пласирани над 100 милиона копия до днес, което го прави най-продавания криминален роман в света и седма най-популярна книга на всички времена. Той бива адаптиран в многобройни пиеси, театрални постановки, филми и видео игра. Основната идея на творбата е, че за всеки грях рано или късно идва наказание: възмездието настига човека навсякъде и винаги, така че грехът не може да остане безнаказан.

Британските издания продължават да използват оригиналното заглавие до 1980 г. Алтернативното заглавие "И никой не остана" (And Then There Were None) се появява за пръв път през 1985-а. Днес "И никой не остана" е най-използваното заглавие на творбата на Агата Кристи. Оригиналното заглавие обаче оцелява в много чуждоезични версии на романа. Компютърната приключенска игра, базирана на романа, използва "Десет малки морячета".

"Десет малки негърчета" има повече адаптации от всяка друга творба на Агата Кристи. Първа – през 1943 г., за сцена преработва историята самата авторка.