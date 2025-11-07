Медия без
Герои на Агата Кристи ползват мобилни телефони и социални мрежи в нов сериал

За пръв път във Великобритания емблематичните криминални истории на авторката ще се появят осъвременени на екрана

Днес, 17:17
Актьорите Антония Томас (вляво), Джош Дилън и Имелда Стонтън са в главните роли в сериала.
Актьорите Антония Томас (вляво), Джош Дилън и Имелда Стонтън са в главните роли в сериала.

Снима се нов сериал по Агата Кристи, в който за пръв път във Великобритания произведения на емблематичната криминална авторка ще бъдат модернизирани и героите ще ползват мобилни телефони и социални мрежи, съобщи Асошиейтед прес. В 16-серийната поредица „Томи и Тъпънс на Агата Кристи“, чиято премиера ще е следващата година, съвременните технологии присъстват редом с обичайните за творчеството на писателката мрачни тайни, зловещи престъпления и объркващи ходове. В края на октомври сценаристката и изпълнителен продуцент на сериала Фийби Еклер-Пауъл сподели от снимачната пощадка, че създателите са получили съответното разрешение от наследниците на Агата Кристи и са внимавали да не опростяват решаването на класическите й логически пъзели.

"Използвахме модерните технологии, но внимателно, пестеливо и само когато смятахме, че подобряват оригиналната история“, обяснява Еклер-Пауъл. Тя изтъква, цитирана и от БТА, че това е била "трудната“ част от процеса, но се надява, че самата Кристи би я одобрила.

В Япония, Корея, Индия и Швеция вече е имало герои на Агата Кристи, живеещи в модерната епоха, но това е първата съвременна адаптация на родния език на авторката. "Фийби дойде при нас с брилянтен поглед върху историите, които ги поставят в съвременния свят, и поради енергията и жизнеността на тези герои беше напълно естествено да кажа "да!“, написа в имейл правнукът на Кристи, Джеймс Причард, който управлява правата върху литературното наследство на писателката.

В образите на детективите аматьори Тъпънс и Томи са актьорите Антония Томас и Джош Дилън, които са били открити от АП по време на снимки в  библиотека на имение от XVII век. Дилън описва модернизацията като "свежа“ и като нещо, което прави минисериалът да се усеща "различен“. В тази екранна версия Томи е писател на криминални романи, а Тъпънс изпитва затруднения да се реализира като актриса. Звездата Имелда Стонтън („Разум и чувства“, „Хари Потър и Орденът на феникса“, „Хари Потър и Нечистокръвният принц“, „Господарка на злото“, Кралица Елизабет Втора в 5-и и 6-и сезон на сериала „Короната“ и др.) е в ролята на лелята на Томи – Ада. Снимките на сериала ще продължат през целия ноември.

Томи и Тъпънс са главни герои в разказите от сборника „Съдружници в престъплението“ (1929) и в четири романа на Агата Кристи, обхващащи периода от 1922 до 1973 г., а техните истории са били любими на авторката. Първият роман, в който се появяват, е „Тайният противник“ (1922). Те започват като случайни изнудвачи (с цел приключения и пари), но скоро разбират, че възможностите, които се откриват пред тях като детективи, са по-доходоносни и вълнуващи. Следващите романи с тях са „Произшествие в Сан Суси“ (1941), „Злото е на път“ (1968) и „Задната врата на съдбата“. Според литературните първоизточници Тъпънс е харизматична, импулсивна и със силна интуиция, докато Томи няма голямо въображение, ето защо е по-малко вероятно да го отклонят от истината.

 

