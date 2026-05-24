Лендарт творба с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна

Навръх Деня на българската просвета, култура и славянската писменост плажът на комплекс „Слънчев ден“ край Варна се превърна в открита лендарт (land art - произведения на изкуството, интегрирани в природната среда) сцена, върху която беше създадена мащабна композиция с площ около 350 кв. м, изобразяваща глаголическата буква „Слово“, съобщават от екипа на „Изложби с кауза“. Автор на проекта е Вивия Ники – български артист и създателка на най-мащабните лендарт произведения, реализирани в България през последните години. Това е седмата ѝ творба, посветена на българската азбука и славянската писменост.

Композицията представя глаголическата буква „Слово“ чрез кръг и триъгълник – геометрични форми, които изграждат знака в монументален мащаб, най-силно разпознаваем от въздушна перспектива.

Мястото е избрано като естествена сцена, където морето, хоризонтът и светлината подчертават идеята за „Слово“ като първичен код – начало, от което се раждат смисълът, животът и образът, отбелязват от екипа.

Творбата е осъществена в рамките на един следобед при динамично променящи се атмосферни условия – дъжд, вятър и рязко сменяща се светлина. Но вместо да прекъснат процеса, тези обстоятелства стават част от изграждането на изображението, което се формира в реално време. Резултатът е лендарт обект, създаден в процес, в който природната среда и художественото действие съществуват едновременно. Погледната от въздуха, творбата разкрива пълния си мащаб – древен знак, разгърнат върху морския бряг като временна, но силна културна следа, посветена на днешния 24 май.

„Слово“ е ключов символ в глаголицата, свързан с писмеността като носител на познание, духовност, творчество и първопричина. В по-широк културен контекст понятието „слово“ има дълбоки философски и духовни корени, включително в началото на Евангелието от Йоан: „В началото бе Словото…“.