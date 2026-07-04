Народният театър обяви летен сезон с 18 дати в Гърция

Над 111 500 зрителски посещения, 614 изиграни представления, 13 премиерни заглавия и големи международни успехи е равносметката за сезона на Народния театър „Иван Вазов“ дотук. Данните показват, че зрителските посещения са се увеличили с близо 10% спрямо миналата година. От академичната трупа отчитат „един от най-силните сезони досега“, предложил впечатляващ репертоар не само на българската, но и на чуждестранната публика с мащабно международно присъствие на престижни фестивали зад граница.

Близо 10 000 зрители от различни националности са гледали „Бурята“ на режисьора Робърт Уилсън, „Медея“ на Деклан Донелан, „Хага“ на Галин Стоев и „Съзвездия“ в постановка на Елица Йовчева по време на турнетата в Австрия, Испания, Румъния, Хърватия, Сърбия и Северна Македония.

Сезонът за първата ни сцена обаче не приключва на 8 юли, когато е последната дата от обявения афиш в София. Очаква се още около 20 000 зрители да гледат мащабната копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция ΚΘΒΕ „Вакханки“ по Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Засега турнето на първия специално създаден фестивален спектакъл на Народния, което стартира на 10 и 11 юли от най-стария античен театър и Международния фестивал „Атина – Епидавър“, има общо 18 дати през юли и август в Гърция. Предстои да бъдат обявени и премиерите му в България.

„Това е най-дългият, интензивен и успешен сезон, който сме имали. Той не просто не спира, а се разгръща с нова сила през лятото. Премиерите и предстоящото мащабно турне на „Вакханки“ на практика сливат този сезон с началото на следващия. Стъпваме здраво върху високите европейски стандарти и продължаваме напред с още по-амбициозни планове. Горди сме, че с усилията на Народния театър българското сценично изкуство се съизмерва с най-добрите традиции на театрална Европа и това вече е ясно заявено на международната сцена“, казва директорът на Народния театър Васил Василев.

Режисьорски размах и силни актьори

Сред водещите нови заглавия на сезона се открояват „Малката Англия“ на Диана Добрева – спектакъл с впечатляващ визуален размах, силна емоционална енергия и внушителен актьорски състав. „Глембаеви“ на Ивица Булян превърна класическия текст на Мирослав Кърлежа в напрегнат, съвременен и безкомпромисен сценичен разказ за властта, наследството и моралния разпад. „Скъперникът“ на Слободан Унковски върна Молиер на сцената на Народния театър с ярка интерпретация, силен актьорски ансамбъл и жив диалог с днешния зрител, отбелязват от екипа.

Важен акцент през сезона е присъствието на съвременна драматургия и нови текстове, които получават своята първа сценична реализация именно на сцените на Народния театър. Сред тях са „Последният час на Мерилин Монро“, „Жената-конбини“, „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“, „Ария на съперницата“, „Влюбените“…

Престиж на международната сцена

В края на ноември миналата година спектакълът „Хага“ от Саша Денисова, режисиран от Галин Стоев, беше представен на Международния фестивал Temporada Alta в Жирона – Испания, и се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия в програмата. Постановката получи широко отразяване в местната преса, която я определи като смела политическа сатира и значимо международно театрално събитие.

През май „Медея“ беше представена шест пъти в престижния център Teatros del Canal в Мадрид, като всички билети бяха разпродадени пет месеца по-рано. Сред зрителите беше световната кинозвезда Антонио Бандерас, който лично поздрави артистите за тяхното представяне. Постановката беше проследена и от автора ѝ Деклан Донелан, а испанската критика отличи силата на българската трупа и актьорските изпълнения в спектакъла.

През юни „Бурята“ на Робърт Уилсън се изигра в рамките на на 75-ото издание на престижния фестивал Wiener Festwochen във Виена. В трите вечери спектакълът събра 3816 зрители на сцената на „Бургтеатър“ и беше посрещнат с продължителни аплодисменти. Гостуването предизвика силен интерес от страна на австрийската публика, международната театрална общност и медиите, които отбелязаха впечатляващото визуално преживяване и специалния поклон към творческото наследство на Боб Уилсън.

Спектакълът „Съзвездия“ на Елица Йовчева беше представен в края на юни на Международния театрален фестивал в румънския град Сибиу – един от най-престижните театрални форуми в Европа. Участието е поредно признание за спектакъла, реализиран по програма „Апостол Карамитев“, както и за работата на младите творци, които стоят зад него. Гостуването се осъществи с подкрепата на международната платформа PROSPERO – New European Wave.

На 1 септември в репетиционните зали на Народния театър ще се завърнат режисьорите Йерней Лоренци с „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов и Надя Панчева със „Свръхпредел“ – моноспектакъл на младата актриса Мартина Пенева по пиесата на Били Колинс. Новият театрален сезон в София ще започне официално на 9 септември.