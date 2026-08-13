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Бургас ще е домакин на "Евровизия 2027"

13 Авг. 2026Обновена
Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписаха договора за домакинството.
Кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БНТ Милена Милотинова подписаха договора за домакинството.

Бургас изпревари София и ще бъде домакин на "Евровизия 2027". Морският град бе предпочетен да посрещне престижното музикално събитие, след като на по-ранен етап от надпреварата отпаднаха Варна и Пловдив. България взе домакинството на песенния конкурс след зашеметяващия успех на Дара и песента Bangaranga във Виена през май т.г. Изборът на Бургас предизвика остра реакция от председателя на СОС Цветомир Петров, който упрекна организаторите в задкулисни политически игри. Кметът на София Васил Терзиев на свой ред поздрави града победител и обеща столицата да посрещне всички гости, които изберат да я посетят.  

71-ото издание на"Евровизия" ще се проведе от 11 до 15 май в зала "Арена Бургас". Полуфиналите са на 11 и 13 май, а големият финал - на 15-и, събота. Феновете ще имат възможност да посетят още шест предварителни шоу програми (Preview Shows), които ще се проведат между 10 и 15 май 2027 г., съобщава БНТ. Всички желащи да закупят билети трябва да се регистрират като Eurofan, за да получат достъп до продажбата след нейното начало. В седмицата на конкурса Бургас ще бъде домакин и на богата съпътстваща програма. Повече подробности за Eurovision Village, EuroClub и цялостната културна и развлекателна програма ще бъдат обявени през следващите седмици и месеци.

Подготовката на събитието започва веднага, а всички новини около него ще бъдат публикувани на www.eurovision2027.bg.

"Бургас е популярен като център на Южното Черноморие с добрата си свързаност. Бургаският залив посреща в пъти по-голям брой туристи от очакваните гости на Евровизия и съм убеден, че този опит в туристическия бранш  ще ни помогне много. Залата, в която ще се провежда Евровизия, е най-новата спортна зала на България, с много добра функционалност", коментира кметът на града Димитър Николов. Той допълни, че една от локациите ще бъде на брега, събития ще има и в центъра на града. "Бургас е романтичната част на страната. С нас са и останалите градове около нас. Описахме подробно хотелите, ангажирани са над 157 000 легла, с всякакви вариации на хотели и допълнителни места за развлечение. Аз съм убеден, че с това разнообразие ще се справим успешно", каза още той.

"Тюркоазеният килим ще е в зоната на Морската градина, а в центъра ще е евроградчето. Нямаме никакви съмнения за свързаността и я осигуряваме чрез бургаското летище. Националният авиопревозвач ще осигури допълнителни полети от София, вече имаме предварителни разговори и с летище Истанбул, и с летище Варна. Така че сме договорили засилване на авиационния трафик. Бургаското летище може да посреща по 21 полета на час - приблизително 18 хил. пътници", разкри подробности около организацията Николов.

Изборът на домакин породи серия от въпроси за критериите, по които е предпочетен градът. "Оценката е комплексна, не можем да кажем, че с едно е надделял Бургас. Но Бургас е категоричният избор", отговори Милотинова на питане с какво е надделяла кандидатурата на морския град. Тя допълни, че в експертния съвет участват представители на EBU и международни специалисти, които от 15 години работят по конкурса и имат много голям опит. Директорът на БНТ допълни, че не е прецедент оценителната комисия да избере град, който не е столица, и в последните години има много такива примери. 

Оценката обхвана пет ключови направления: предложената инфраструктура, залите и техническите изисквания; ангажираността на града и неговия организационен и финансов капацитет; безопасността, сигурността и устойчивостта; транспорта, мобилността, възможностите за настаняване и оперативната логистика; както и концепциите за активиране на града, брандинг, комуникация и цялостното преживяване "Евровизия", добавят от БНТ и EBU.

"Ще положим усилия да включим в програмата и останалите градове, участвали в номинациите, защото това е национално събитие, коментира още Милотинова. Тя допълни, че кандидатурите и на София, Пловдив и Варна са били много креативни и отдадени и ще бъдат включени в програмата. 

Икономическите ползи за градовете домакини са значителни, сочи опитът от предишни издания на "Евровизия". През 2023 г. конкурсът е донесъл на Ливърпул 66 млн. евро, през 2024 г. – 40 млн. евро за Малмьо, а през 2025 г. – 58 млн. евро за Базел, като според публикуваните данни общият икономически ефект за Швейцария е достигнал 272 млн. Виена вече отчита значителни резултати от тазгодишния конкурс – 88 000 допълнителни посетители, 160 000 продадени хотелски стаи и приблизителен икономически ефект от 57 млн. евро.

 

Председателят на СОС: Докога държавата ще бъде мащеха за столицата си 

Изборът на Бургас предизвика остър коментар на председателя на СОС Цветомир Петров. "Докога държавата ще бъде мащеха за собствената си столица, а софиянци ще плащат цената за задкулисните политически игри?! Решението "Евровизия" да се проведе в Бургас вместо в София трудно може да бъде обяснено с логиката на едно събитие от подобен мащаб. "Защото все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от "правилните" хора. Че дори "Евровизия" може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори", допълни Петров. "Днес загуби не София. Загуби принципът - решенията да се вземат според възможностите, а не според политическото удобство", коментира още той. 

Далеч по-меки са коментарите на кмета Васил Терзиев, който заяви: "За нас националната кауза винаги стои над всичко!"

 

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Дара, Евровизия 2027

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