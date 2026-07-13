Само Бургас и София вече спорят за домакин на "Евровизия"

Бургас или София ще приеме на "Евровизия" догодина. Пловдив и Варна вече не са в борбата за домакинство на 71-ото издание на песенния конкурс, пише офиициалният сайт на форума. По думите им Българската национална телевизия е споделила актуализация за процеса на избор на град-домакин.

"Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към конкурса за песен на "Евровизия" и интереса им да бъдат домакини на това събитие, което обединява милиони хора по света със силата на музиката. Такава интензивна конкуренция между градовете подчертава значителните икономически и социални ползи от домакинството. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за събитието догодина в цяла България и се надяваме, че и двата града ще бъдат част от националните тържества през май следващата година“, коментира директорът на международния конкурс Мартин Грийн.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова също благодари на общинските екипи за тяхната ангажираност и подготовка при разработването и представянето на кандидатурите. "Бихме искали да подчертаем, че това решение се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под въпрос неоспоримите силни страни на вашите градове или техните утвърдени традиции в музиката, културата и международните фестивали. Това създава и възможности за тяхното участие в програмата от съпътстващи събития", каза Милотинова, цитирана от БТА.

Очаква се решението да бъде взето скоро и официално обявено през следващите седмици. България заслужи правото да бъде домакин на "Евровизия 2027" след победата на Дара с песента Bangaranga на финала във Виена този май.