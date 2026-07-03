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София, Варна, Пловдив и Бургас ще се състезават докрай за "Евровизия 2027"

03 Юли 2026
Победата на Дара изправи България пред сериозно изпитание с домакинството на "Евровизия 2027"
ЕПА/БГНЕС
Победата на Дара изправи България пред сериозно изпитание с домакинството на "Евровизия 2027"

Четири града подадоха документи за българското домакинство на "Евровизия". Това са София, Пловдив, Бургас и Варна. Между тях БНТ ще избере кой ще е домакин на конкурса през май 2027 г. Срокът за подаване на кандидатури изтече днес.

Това стана ясно от пост на генералния директор на БНТ Милена Милотинова във "Фейсбук".

"БНТ търси не просто място за провеждане на най-голямото музикално събитие, а град-партньор, който да извърви целия път с нас до май 2027 година. Създадохме работна група за оценка на предложенията. Тя започва да работи от понеделник по ясните критерии и стандарти на #EBU", написа тя.

Въпреки че решението се взима от БНТ, то трябва да бъде потвърдено от Европейския съюз за радио и телевизия, който е официален организатор на „Евровизия“. Правилата са категорични - залата трябва да е закрита, с капацитет между 7000 и 10 000 зрители след монтиране на сцената и всички прилежащи към нея допълнителни пространства. Трябва да има т.нар. "зелена стая", огромен пресцентър за стотици журналисти, десетки гримьорни и коментаторски кабини. Залата трябва да бъде свободна за 8 седмици. 

Градът трябва да отговаря също на редица изисквания като добра транспортна свързаност и близко международно летище, добра леглова база.

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Евровизия 2027

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