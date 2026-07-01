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Официално: Канада ще дебютира на „Евровизия 2027“ в България

Общественият радио-телевизионен оператор на страната вече е пълноправен член на EBU

01 Юли 2026
Канада ще участва в следващото издание на "Евровизия", което, благодарение на тазгодишната победа на Дара в конкурса, ще се състои у нас.
ЕРА/БГНЕС
Канада ще участва в следващото издание на "Евровизия", което, благодарение на тазгодишната победа на Дара в конкурса, ще се състои у нас.

Eвропейският съюз за радио и телевизия (EBU) обяви официално, че Канада ще участва в песенния конкурс „Евровизия 2027“, който ще се проведе в България. Новината идва, след като преди броени дни канадският обществен радио-телевизионен оператор CBC стана пълноправен член на EBU, информира Eurovision-Bulgaria.com. Конкурсът не е имал дебютираща страна от 2015 година, когато представители на Австралия бяха поканени за временно участие.

Канада е асоцииран член на съюза още от 1950 година и от десетилетия си сътрудничи активно с европейските оператори по въпроси около журналистиката, технологиите и медийните стандарти. Получаването на пълноправно членство официално им дава правото да се включат в песенния конкурс, ако желаят да го направят. От EBU, които са организатори на събитието, все още не са коментирали какво би се случило, ако северноамериканската страна спечели музикалното състезание, но предвид статута ѝ на пълноправен член, би следвало да бъде допусната и за домакин на следващото издание.

В историята на конкурса „Евровизия“ на сцената вече са се изявявали канадски артисти, но под флаговете на други държави. Сред тях са Селин Дион (Швейцария, 1988), Лара Фабиан (Люксембург, 1988), Шерис Лоронс (Люксембург, 1986), Ани Котън (Швейцария, 1993), Наташа Сент Пиер (Франция, 2001), Рика (Швейцария 2016), Катерина Дуска (Гърция, 2019), La Zarra (Франция 2023).  

„Нашето участие в конкурса „Евровизия“, започващо от следващата година в България, ще позволи на канадски таланти да бъдат представени на една от най-престижните музикални сцени в света“, коментира в изявление Мари-Филип Бушар, президент на CBC/Radio-Canada, цитирана от БТА.

Страната ще дебютира на 71-вото издание на „Евровизия“, което ще се състои у нас благодарение на тазгодишната победа на Дара с песента Bangaranga на конкурса във Виена през май. Скоро предстои да стане ясно какво ще бъде финалното решение за град-домакин, което БНТ заяви, че ще бъде обявено през настоящия месец юли.

Канада е 12-ата потвърдена държава, която ще вземе участие в предстоящото издание, посочват от Eurovision-Bulgaria.com.

Женевската организация EBU има повече от 100 членове, включително обществени медии извън Европа, и вече включва държави като Израел и Австралия сред участниците в „Евровизия“.

EBU също така отбелязва, че Канада в известен смисъл вече е печелила „Евровизия“. През 1988 г. днешната поп икона Селин Дион спечели конкурса, представлявайки Швейцария с изпълнение, което поставя началото на нейната международна кариера.

 

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Евровизия, Евровизия 2027, EBU, Дара, Селин Дион

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