Киберфолк: Язък за ипотеката в София, която щях да избия с "Евровизия"

Фейсбук Призив за протест в София. Наистина ли, на шега ли... - в ерата на социалните мрежи никой не знае.

Темата "Бургас - домакин на Евровизия", вдигна градуса в социалните мрежи. Народното виртуално творчество не подмина нито един аспект от ситуацията - съперничеството със София, инфраструктурните проблеми на морския град, въобще в страната, политическия аспект, цените на нощувките и т.н. Дори се появи призив за протест, който да защити честта на ощетените софиянци - в ерата на мрежите човек никога не може да знае на шега ли е той, наистина ли (на водещата снимка).

Ако внимателно се заслушате, ще чуете ясно как цените на Airbnb-тата по "Витошка" падат с бясна скорост. — Агресорът в ръжта 🇺🇦 (@Agresoryt) 13 август 2026 г.

Цяла Европа ще помисли, че България е по- голяма от Китай, защото между София и Бургас се стига за 9 часа с влак. #вицилинвсъвсем #Eurovision — Ангелова (@gaangelova) 13 август 2026 г.

Отвъд всичко това, очкавам с нетърпение как БНТ ще организират Евровизия в стил Новогодишна Щръклица, can't f*ckin wait. — RaliG (@rali_world) 13 август 2026 г.

Други реакции от интернет потребители: "Ох, дано покрай Евровизия сложат кукички за закачалки вътре в ужасно тесните тоалетни на летището в Бургас"; "Чичо Кмет да не е станал и кмет на Истанбул? (по повод заявката на Димитър Николов за сътрудничество между двата града); "Догодина тараторът в Бургас ще струва като рибай стек в София"; "Летището в Бургас обработва 2.5 милиона пътници за 3 месеца, та с едни няколко стотин хиляди няма как да не се справи. Туроператорите обичайно ще спретнат целеви продукт за мераклиите - купон/плаж/конкурс. Хотелите от "Слънчев бряг" до Созопол ще живнат през май. Кръчмарите ще пробутват таратор по 15 евро. Тревата ще е качествена, веселите каки ще бачкат под егидата "Кошница с грижа".