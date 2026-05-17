Дъждът наводни магистрала и къщи

За пореден път у нас дъждът причини щети. На много места през уикенда валя, някъде - обилно. Като следствие 6 имота пострадаха днес в Бургас, квартал „Лозово“. Пожарната изпрати екипи да отводняват къщи и дворове. Вчера пък по магистрала "Хемус" край Търговище канавка директно изля съдържанието си върху трасето. Хората в социалните мрежи недоумяваха как е възможно такова строителство.

Прогнозата вещае още дъждовно време. В източната половина на България ще вали почти до края на месеца, а в западната - докъм 25 май.