Дъждът наводни магистрала и къщи

17 Май 2026
Канавка край Търговище директно излива водите си на магистрала "Хемус".
FB/Обл Търговище. Проблеми
Канавка край Търговище директно излива водите си на магистрала "Хемус".

За пореден път у нас дъждът причини щети. На много места през уикенда валя, някъде - обилно. Като следствие 6 имота пострадаха днес в Бургас, квартал „Лозово“. Пожарната изпрати екипи да отводняват къщи и дворове. Вчера пък по магистрала "Хемус" край Търговище канавка директно изля съдържанието си върху трасето. Хората в социалните мрежи недоумяваха как е възможно такова строителство.

Прогнозата вещае още дъждовно време. В източната половина на България ще вали почти до края на месеца, а в западната - докъм 25 май.

