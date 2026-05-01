Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Навършват се 60 г. от една от най-големите и укривани аварии при соца

Стотици загиват във Враца и Згориград при късане на дига

Днес, 10:52
Архивен кадър от трагедията през 1966 г.
Архивен кадър от трагедията през 1966 г.
60 години от наводнение със стотици загинали се навършват днес. Трагедията се разиграва във Враца и село Згориград, през социализма се знаеше малко за нея. Мъртвите официално са 118, но е възможно да са около 500. Разпознати са едва. Ранени са над 2000 души. Разрушените напълно къщи  - повече от 150, над 1000 сгради са с поражения. Стотици семейства остават без дом. 

На 1 май 1966 г. сутринта, след дъждове, хвостохранилището на мини "Плакалница" се пълни. Почва да прелива, а към 11.15 часа дигата се къса. Огромна вълна от вода, кал, камъни, дървета помита около 7 километра  - от единия край на Згориград до Враца. Стихията тече по поречието на Лева в дефилето Вратцата. 450 000 кубични метра носят човешки и животински тела, стени от помлените сгради, покъщнина, минни отрови... Народът по това време е на първомайска манифестация във Враца.

Унищожени са голяма част от Згориград, квартали на Враца. Площадът в центъра на града е покрит с 20-сантиметрова тиня. Има статистики, според които произшествието е най-тежкото в света, свързано с хвостохранилища.

По-късно трима началници от добивното предприятие получават присъди между 5 и 12 години затвор. За трагедията през социализма не се говори. Почитането на паметта започва едва след 1989 г. Във Враца е направен паметник.

В областния център и Згориград днес текат събития. От 17 години Враца е побратимен с италианското градче Тезеро, където през 1985 г. се случва същата авария - хора от Трезеро присъстват на възпоменанията.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Враца, Згориград, наводнение, 1966, хвостохранилище

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа