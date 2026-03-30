Река Черни Лом излезе от коритото си в Поповско

След обилните валежи в Източна България река Черни Лом е излязла на места от коритото си. Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, съобщи социалното министерство. По указания на министър Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане са на място в село Априлово, община Попово. При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия.
Очаквайте подробности