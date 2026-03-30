Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Река Черни Лом излезе от коритото си в Поповско

Засега има само залети дворове

Днес, 11:02
Ситуацията остава сложна след дъжда в последните часове.
БГНЕС
Ситуацията остава сложна след дъжда в последните часове.

След обилните валежи в Източна България река Черни Лом е излязла на места от коритото си. Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, съобщи социалното министерство. По указания на министър Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане са на място в село Априлово, община Попово. При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

наводнение, черни лом

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?