Гелеменово изгони работниците, укрепващи диги след наводнението

Хората от пазарджишкото село Гелеменово изгониха служителите на "Напоителни системи“, които започнаха да укрепват дигите на прелялото навръх Коледа Телки дере.

Според жителите укрепването трябва да стане с изграждане на каменно корито и с почистване на водосбора между река Елшишка и Телки дере, тъй като точно това е причината за честите наводнения в селото.

Хората в Гелеменово са недоволни, че днес работниците са почнали да изкореняват дървета около дигата на Телки дере. Те твърдят, че точно дърветата са били причина дигата да устои на водния напор. Самото укрепване, според тях, се извършвало с камъни и баластра, което няма да спре водата при следващия дъжд. Жителите насстояват държавата да се отнесе сериозно и да се изготви проект за цялостна реконструкция.

След възникналото напрежене "Напоителни състеми" обяви, че изтегля от селото служителите си и тежката техника. В официално съобщение дружеството твърди, че това е станапо по искане на кмета Светлана Андреева, която отправила и заплахи. Те щели да сезират прокуратурата, задето са били възпратятствени да извършат задълженията си по закон.

"Заплахи не съм отправила към никого. Хората не са съгласни с това, което се случва. Идеята беше сега, след този случай, да се направи проект да се вкара дерето в бетонно корито. Затова трябваше да се събере един кризисен щаб и всички тези неща да се решат от всички - каза пред БНР Андреева. - Това, че жителите на селото са спрели работата е факт. Тръгнаха машините и набутаха всичките дървета в дерето. И сега събирам хора и техника, за да може да ги изкараме."

Светлана Андреева твърди, че дерето не е почиствано повече от 5 години, за което тя е подавала сигнали до общината.

Днес община Пазарджик прекрати частичното бедствено полжение в Гелеменово, а в понеделник ще се описват щетите по домовете и дворовете на пострадалите жители.