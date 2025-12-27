Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гелеменово изгони работниците, укрепващи диги след наводнението

От "Напоителни системи" плашат с прокуратурата, задето са възпретятствани да си свършат работата

Днес, 19:15
Дигата няма да се оправи с натрупване на камъни и чакъл, твърдят гневните жители на Гелеменово
bTV стопкадър
Дигата няма да се оправи с натрупване на камъни и чакъл, твърдят гневните жители на Гелеменово

Хората от пазарджишкото село Гелеменово изгониха служителите на "Напоителни системи“, които започнаха да укрепват дигите на прелялото навръх Коледа Телки дере.

Според жителите укрепването трябва да стане с изграждане на каменно корито и с почистване на водосбора между река Елшишка и Телки дере, тъй като точно това е причината за честите наводнения в селото. 

Хората в Гелеменово са недоволни, че днес работниците са почнали да изкореняват дървета около дигата на Телки дере. Те твърдят, че точно дърветата са били причина дигата да устои на водния напор. Самото укрепване, според тях, се извършвало с камъни и баластра, което няма да спре водата при следващия дъжд. Жителите насстояват държавата да се отнесе сериозно и да се изготви проект за цялостна реконструкция.

След възникналото напрежене "Напоителни състеми" обяви, че изтегля от селото служителите си и тежката техника. В официално съобщение дружеството твърди, че това е станапо по искане на кмета Светлана Андреева, която отправила и заплахи. Те щели да сезират прокуратурата, задето са били възпратятствени да извършат задълженията си по закон.

"Заплахи не съм отправила към никого. Хората не са съгласни с това, което се случва. Идеята беше сега, след този случай, да се направи проект да се вкара дерето в бетонно корито. Затова трябваше да се събере един кризисен щаб и всички тези неща да се решат от всички - каза пред БНР Андреева. - Това, че жителите на селото са спрели работата е факт. Тръгнаха машините и набутаха всичките дървета в дерето. И сега събирам хора и техника, за да може да ги изкараме."

Светлана Андреева твърди, че дерето не е почиствано повече от 5 години, за което тя е подавала сигнали до общината.

Днес община Пазарджик прекрати частичното бедствено полжение в Гелеменово, а в понеделник ще се описват щетите по домовете и дворовете на пострадалите жители.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гелеменово, наводнение

Още новини по темата

Зимната обстановка е тежка и след коледния сняг
26 Дек. 2025

Село в Пазарджишко бе наводнено от скъсана дига
25 Дек. 2025

Отпишете „Елените“ - на никого не му дреме!
06 Ноем. 2025

4 трамвая в София спряха заради наводнен от дъжда маршрут
27 Окт. 2025

4 са вече жертвите на пороите в "Елените" и Царево
04 Окт. 2025

Жертвите на наводненията в Тексас вече са 82
07 Юли 2025

23 деца от летен лагер са в неизвестност заради наводнението в Тексас
05 Юли 2025

Обилен дъжд наводни Силистренско
06 Май 2025

Води заляха къщи и пътища в Северозапада
02 Апр. 2025

Гърция обяви бедствено положение на островите Родос и Лимнос
03 Дек. 2024

Евакуират хиляди испанци заради завръщането на бурята "Дана"
13 Ноем. 2024

Ново наводнение в Испания отнесе 30 автомобила
08 Ноем. 2024

Нова буря връхлетя Барселона
04 Ноем. 2024

Жители на Валенсия замеряха кралското семейство с кал
03 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?