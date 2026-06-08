Вали, гърми или не - водните бедствия продължават

Макар да не са централна тема в държавата и времето да не е чак толкова свирепо, водните бедствия продължават. В момента в бедствено положение е вълчидолското село Войводино, което за няколко дни пострада два пъти след силен дъжд. След валеж в неделя отново е преляло дерето, което преминава през селото. Наводнени са четири къщи, улици, ниви. Няма пострадали хора.

Още проблеми из Варненско:

През уикенда пострада и врачанското село Лиляче. И там след силен валеж преля реката, наводниха се къщи и инфраструктура. "Това е трето наводнение за последните десет години, писал съм докладни до държавата, до общината, че има нужда от тежка техника, която да почиства коритото. Виждате какъв е резултатът", заяви кметът на селото Росен Петков.

Трети ден тече разчистване на пораженията, които настанаха във варненското село Медовец и в сливенското Тича. Това бяха двете най-пострадали селища след наводненията в първата седмица на юни.