Обстановката след пороите постепенно се нормализира

Кризисната обстановка в страната след пороите в Предбалкана е динамична, но постепенно се нормализира. Няма пострадали или загинали граждани, няма населени места без ток.

Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Пожарникарите са осъществили 95 аварийно-спасителни дейности в цялата страна.

Най-сериозно е положението в град Севлиево – река Росица е излязла от коритото и много къщи са наводнени. Живеещите в района се евакуират със специализирани автомобили и лодка.

Към 15:30 часа обстановката на територията на Велико Търново се нормализира, Янтра намали обемите си. Реагира се на сигнали за отводняване, паднали дървета и опасни предмети, наводнени сгради и пътни участъци, пострадали граждани, населени места без достъп.

Получени са 32 сигнала за населени места на територията на област Ловеч, допълват от МВР. БТА припомня, че според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) през по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат.

Водолази спасиха 17-годишно момче, попаднало в наводнен участък във великотърновското село Шемшево. Младежът си правил селфи, но водата го повлякла. Водната стихия засегна емблематичния мост на Колю Фичето в Дряново. Мостът между Първомайци и Горна Оряховица остана под вода.

В Дряново най-сериозно са засегнати двата стадиона в града – градският стадион и този в квартал „Царева ливада", които са били залети с кал.

Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от обилните дъждове области, се посочва в съобщение публикувано на официалната фейсбук страница на институцията.

Днес язовир „Александър Стамболийски“ започна да прелива. Очаква се прелелите води да достигнат до 400 куб. метра на секунда - над три пъти повече от предходно преливане. Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание. Велико Търново обаче призова доброволци за утре и вдругиден с цел овладяване на последиците от наводненията. 60 см останаха до запълване на язовир "Йовковци".

Велико Търново и Габрово обявиха бедствено положение заради поройните дъждове, които снощи причиниха проблеми в общините.

Над 70 л/кв.м дъжд са се излели за 40 минути над Велико Търново и съседните населени места, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. За кратко време улиците в града се превърнаха в реки, най-вече в кв. "Асенов". Кметът на община Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение в региона.

Във Велико Търново нивото на река Янтра е достигнало 5,12 метра при критична стойност от 6,00 метра. Основният приток на водна маса идва от Дряновска река (Дряново) и горното течение на Янтра (Габрово), където реката вече е излязла от коритото си. В квартал "Света гора", на улица "Григорий Цамблак", река Янтра вече е излязла от коритото си и е наводнила част от пътната настилка, достигайки ниво от 5,78 метра.

Пожарникари, полицаи и водолази спасиха 17-годишно момче в търновското с. Шемшево, съобщиха от полицията. Въпреки тежката метеорологична обстановка след обилните валежи в област Велико Търново, преди обед младежът е влязъл в р. Янтра и буйните води го понесли. Благодарение на бързата и адекватна намеса и с риск за собствения си живот, водолазна група от сектор „Специализирани оперативни дейности“ при РД ПБЗН -Велико Търново е успяла да извади младежа.

В село Присово положението се оказа най-сериозно, съобщи областният управител Марин Богомилов. Докладвано му е, че има наводнени дворове и мазета на къщи в Дебелец, а обитателите им са настанени при роднини и приятели, като няма пострадали хора. Евакуирани са жители.

Богомилов допълни, че е разпоредил обход на балканските селища в Прохода на Републиката.

Под наблюдение са река Янтра и нейните притоци - реките Осенарска и Белица.

На пътя между селата Драгижево и Церова кория е имало закъсала жена с автомобил, но ѝ е оказана помощ.

Скална маса се е сринала на пътя край Арбанаси, но е разчистена и трасето не е затваряно. Положението е овладяно, ситуацията е под контрол и няма бедстващи хора, увери Марин Богомилов.

Екипи от община Велико Търново, пожарната и Гражданска защита проверяват и обхождат всички райони на старата столица, Дебелец, Килифарево, Присово и Пчелище след интензивния и силен пороен дъжд съобщи кметът на общината Даниел Панов във "Фейсбук".

Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Изпратени са екипи в района на улица "Габровски", Южния пътен възел, квартал "Асенов" и село Присово.

За един час река Белица в Дебелец се вдигна до три метра, като критичната стойност е четири метра.

Дъждът от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци. Жена е евакуирана и е настанена в социална услуга, съобщи за БТА областният управител на Ловеч Пламен Христов. В същото време Априлци очаква президентът Илияна Йотова да вземе участва в честването на 150-годишнината на Априлското въстание.

Община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината заради проливните валежи. Около 20 са евакуирани от домовете им в Севлиево, съобщава БНР. Бедственото положение обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“. Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. Бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май. Река Янтра излезе от коритото си в района на кв. "Радичевец". Полицейски екипи са разположени в района с цел регулиране и пренасочване на движението, както и за недопускане на инциденти.

От полицията призовават гражданите да ограничат пътуванията в засегнатите участъци, да спазват указанията на органите на реда и да бъдат изключително внимателни за паднали дървета, клони, свлечена земна маса и други опасни предмети по пътното платно.

Поради проливните валежи през изминалите часове, община Дряново обяви частично бедствено положение. Цялата площ на СК "Локомотив" е залята с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.