Велико Търново увековечава своите благодетели

Видни дарители и благодетели от Велико Търново ще бъдат увековечени на стенописна инсталация на сграда в центъра на града, която ще бъде монтирана най-късно до пролетта на 2026 г.

Паното ще почете паметта на онези, които преди повече от век са отделяли от своите средства, за да даряват за общностните каузи в старата столица. По-голямата част от обществените сгради във Велико Търново до 1944 г. са построени с личните дарения именно на такива хора.

Конкурсът за паното завърши още през пролетта на 2024 г., като единодушно за победител бе избран проектът "Високо" на художника Христо Гелов. Той е учил във Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ, после "стенопис" в НХА в София, завършил е и графични технологии в университета „Комплутенсе“ в Мадрид. Гелов доби международна известност, след като изрисува в ярки цветове 18 пешеходни пътеки в испанския град Торелодонес. Той има 30-годишен опит в аудиовизуалната индустрия и мултимедийния дизайн, занимава се с визуална и медийна комуникация.

Неговият проект "Високо" ще покаже "каква България сме имали, чий пример следваме ние като хора, които се занимават с обществена дейност, и как е възможно в наши дни отново будните хора, освен за себе си да се опитат да направят нещо смислено за обществото, което да им донесе удовлетворение", казва Станислав Стоянов, ръководител на проекта, който се реализира по идея на Ротари клуб - Велико Търново.

В паното ще бъдат включени 20 от дарителите, вложили в публичната инфраструктура на града най-много средства.

След края на конкурса дълго са продължили съгласувателните процедури с Националния институт за недвижимо национално наследство (НИНКН) към Министерството на културата, с община Велико Търново и други институции. Документацията е одобрена и в момента се работи по най-трудната част – прототипите на въртящите се елементи в кинетичната инсталация.

Това са спирали, които ще се задвижват от движението на вятъра и ще символизират възвишението на паметта на дарителите. При полъха на вятъра цялата фасада ще оживява по свой органичен начин чрез елементите от цвят и метал. Инсталацията ще бъде монтирана върху санирана фасада на ул."Стефан Стамболов".

Върху конзоли ще бъдат поставени елементите, които ще се задвижват с лагерни механизми от вятърната енергия. В цокълната част ще бъде информационният модул за дарителите. Там ще са и три въртящи се дървени колони на благодарността, върху които ще са гравирани изображенията на всички значими дарения - храмове, публични сгради, читалища, болници и училища.

Инсталацията ще бъде финансирана изцяло с дарителски средства от членовете на Ротари клуб и привлечени дарители. Стойността е над 200 000 лв.