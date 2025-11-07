Шеф на РЗИ си отива заради въздуха във Велико Търново

Напрежението във Велико Търново заради замърсяването на въздуха доведе до първо уволнение. Д-р Евгения Недева, директор на Регионалната здравна инспекция, е уволнена, съобщи здравното министерство. Това става ден, след като председателят на здравната комисия Костадин Ангелов, който е депутат от района, поиска за пореден път Недева да бъде уволнена. Понеже тя излезе в болничен, Ангелов настоява и за проверка на документа. Според съобщението на МЗ Недева е уволнена още от 5 ноември.

Засега обаче няма вест да е сменен директорът на другата инспекция, която има много по-големи отговорности за качеството на въздуха - регионалната инспекция по околната среда и водите. Тази инспекция непрекъснато отчита добри показатели на въздуха и не успява да улови замърсяването. Последно кметът Даниел Панов звъня посред нощ на екоминистъра Манол Генов преди два дни с искане за незабавна проверка. На следващия ден РИОСВ обяви дежурното - не са установени аварии и превишения на нормите.

Местните хора винят за задушливите миризми и пушеците завода за дървени плоскости "Кроношпан". Днес стана ясно, че започва извънредна комплексна проверка на производството. Любопитно е, че тя ще се извърши от друга инспекция - тази от Стара Загора, заедно с Изпълнителната агенция по околна среда. Междувременно от трета инспекция - русенската, ще бъде доставена специална измервателна станция, която ще мери в детайли всичко, което излиза от изпускателните устройства на производството.

Създадена е и междуведомствена работна група с участие на експерти от МЗ, МОСВ, Националния център по обществено здраве и анализи, РЗИ, РИОСВ, Главната инспекция по труда и други. Задачата на групата е да извърши цялостна оценка на здравния риск, да организира съвместно епидемиологично проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението и да предложи конкретни мерки с ясни отговорности и срокове.

Заявеното проучване за връзката между замърсяването и здравето на населението би било важен прецедент - у нас такива проучвания почти не са оповестявани. Преди години например децата в райони с комбинати за цветни метали се изследваха за олово и други токсини в кръвта. България няма и собствено изследване за влиянието на мръсния въздух върху здравето, въпреки че международните проучвания сочат, че у нас има три пъти повече жертви на замърсяванията отколкото е средното за ЕС. Известно е и че страната ни остава с огромни проблеми в тази посока, като подобрение има, но има и много формални мерки, които реално не работят.