Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"48 часа Варуша Юг" кани на 160 събития в Старо Търново

Фестивалът от 15 до 17 август е най-големият досега

Днес, 14:08
За четвърто поредно лято фестивалът ще оживи Старо Търново.
Павел Граматиков
За четвърто поредно лято фестивалът ще оживи Старо Търново.

За четвърта поредна година от 15 до 17 август Старата столица кани на общностния фестивал "48 часа Варуша юг", част от Културния календар на Община Велико Търново. Жители и гости на града ще избират между цели 160 събития, разделени в шест категории – визуални изкуства, творчество и релакс, архитектурна, музикална, семейна програма и за първа година кино и театър. Разнообразието от изложби, работилници, концерти, представления, лекции и неочаквани преживявания се дължи на ентусиазма на над 300 участници.  

Темата на тазгодишното издание е "Нагоре-надолу: далеч по-близо" и фестивалът напуска очертанията на Варуша, като поема по брега на Янтра, надолу към квартал "Асенова махала" и нагоре по баирите на квартал "Света гора". Посетителите ще могат отново лесно да се ориентират в програмата и да откриват 60-те локации из Старо Търново с помощта на интерактивна карта в уеб ГИС приложението. 

Фестивалът разглежда близостта като добросъседство и общи дългосрочни усилия за подобряване на заобикалящата ни среда: от това да отвориш своя дом (Украински арт двор) или ателие (Ателие "Контакт" на Християна Йорданова, Студио "Ж" на Жени Михова, VEVE ARTЕ STUDIO), през обмяната на опит в творческа работилница (Ателие "Пендара", Ателие "Пристан", DRAKA) до облагородяване на градската среда. Вдъхновяващ пример е инициативата на жители на Варуша север за възстановяване на "Сухата чешма" и подобряване на условията около детската площадка. 

Превърналият се в любимо място за търновци Плаж на Янтра отново ще бъде преобразен от инициативата "Реките на града", за да се превърне в зона за отдих и творчество през деня и музикална сцена през трите вечери. Четвъртото изание на фестивала ще оживи още едно крайречно пространство - този път в Асенова махала. В момента ученици и студенти от екип "Дизайн по Янтра", подкрепени от менторите арх. Силвия Нешкова и арх. Мартин Лазаров, и доброволци, работят по създаването на временна галерия на открито, в която ще бъде представена изложбата "Реките на миналото". Търновци могат вече да посетят новата локация и изложбата. 

Подобряването на средата не се ограничава само до рамките на Велико Търново – акцент в програмата е близостта и насърчаването на връзките със съседни градове. Дряново става част от фестивала с представяне на книгата "(Не)Познатият Колю Фичето (1800 – 1881)" с автор д-р Венелин Бараков и беседа за делото на великия майстор. В дискусията, която ще се проведе в църквата "Св. Николай", ще участват проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Миглена Прашкова и Константин Фичев и Исторически музей - Дряново. 

На Амфитеатъра пред църквата "Св. св. Константин и Елена" творческият колектив Capturing Creativity кани публиката да посети Спирка ГАБРОВО и да се включи в работилници на габровските занаятчии от ателие "Люляче" и ателие "БръмБър". Поп-ъп читалня за визуална култура, разговор с художника Кром Багелски и дискусия на тема "Двоен подпис - успешното сътрудничество между художници и занаятчии" допълват програмата. Директно от Карнавала в Габрово идва и визуалната инсталация ПромениКартинката, която насочва вниманието на посетителя към проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени фасове. Информационната кампания, която провокира към отговорно потребителско поведение, се допълва от прожекция на късометражни филми, заснети от студенти в НАТФИЗ. Съседна Горна Оряховица все повече се ангажира с каузата "48 часа Варуша юг", а музикалната програма включва имена от ъндърграунд сцената като Z-Dimension и P.A.B. 

Надграждайки миналогодишната си инициатива "Снимка с непознат", Даниела Минева представя изложбата "Те се снимаха с непознат" пред Факултета по изобразително изкуство. В нея вземат участие над 70 артисти, част от които утвърдени имена, а други - тепърва развиващи се. Студенти от специалност "Визуални изследвания" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" създадоха творби специално за кварталите Асенова махала и Света гора. Култовата изложба THE TARNOVIAN от миналогодишното издание на фестивала се завръща с десет на брой нови корици, представящи духа на Велико Търново. От Fashion Days и Студио Комплект са избрали да покажат творбите в емблематичната за квартала сграда Хан Хаджи Николи. 

Отворени ателиета по керамика, цианотипия и експериментална скулптура предлагат на посетителя да твори с ръцете си, а за почитателите на литературата са предвидени редица събития за създаване и представяне на авторска поезия и проза. 

Сцена Царевец отново се завръща в Музикалната програма на фестивала, а един от големите акценти е концертът на причисления към българските културни богатства хор "Ваня Монева". Неговата диригентка, родена във Велико Търново, за първи път се изправя пред публика в родния си град точно след аудио-визуалния спектакъл "Царевград Търнов - звук и светлина". Новост в програмата на фестивала тази година, е че Американският колеж "Аркус" ще бъде домакин на още една музикална сцена. На нея в петък вечер ще се изяви Мила Роберт, а ученическата банда "Усет" ще я подгрява. На сцена Стамболов и на сцена Пиколо - в духа на близостта със съседни държави - ще свирят гръцката банда StarWound и румънското дуо K not K. 

За пръв път фестивалът включва програма "Кино и театър". Премиерно за Велико Търново ще бъде представен документалния филм "Тихи наблюдатели" на родената в Старата столица режисьорка Елица Петкова, който обра множество награди в България и чужбина. Театралният спектакъл "Метаморфози по Овидий" на режисьорката Ани Васева с Леонид Йовчев ще се играе в петък вечер в лапидариума на Археологическия музей. А в квартал Света гора Наталия Цекова ще изиграе "Вкусът на живота". Традиционно програмата включва Куклен театър за най-малките от фестивал "Лято, Кукли и приятели", организиран от Театър ВЕСЕЛ.

Организаторите са подготвили и богата семейна програма с помощта на институции като Художествена галерия "Борис Денев" и къща-музей "П. Р. Славейков", които стават домакини на философски закуски за деца и алтернативни училищни часове. 

"Нагоре-надолу: далеч по-близо" не е слоган, а повод публиката да  погледне към съседните квартали: Варуша, Асенова махала, Света гора. Към реката, която събира хората на плажове, превръщани отново и отново от общността в публични пространства за свързване. Към съседството, което може да започне от споделен разговор, молба за помощ или поправка на любима вещ и да завърши в съвместна творческа инициатива за по-добра среда в квартала. Към децата, които ловуват за съкровища във въображението си и свободно картографират един град на бъдещето. Към жестовете – подарено цвете, споделена песен, танц, възможност за изразяване и непоискана подкрепа – чрез които далечното става далеч по-близо", споделя Илина Пенева от организаторите.

Павел Граматиков
Павел Граматиков
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

48 часа Варуша юг, Варуша Юг, Велико Търново

Още новини по темата

Велико Търново одобри паметник на Трифон Иванов до ст. "Ивайло"
26 Юни 2025

48 часа нонстоп култура в Търново с "Варуша Юг"
14 Авг. 2024

Велико Търново остава без вода за 30 часа заради тежка авария
09 Апр. 2024

Започна изграждането на 132 км магистрала „Русе - Велико Търново“
03 Дек. 2023

„Бал с маски“ открива оперния фестивал „Сцена на вековете“
19 Юни 2023

МВР глоби шофьор за нарушение на несъществуваща маркировка

03 Февр. 2023

Пиян водач помете спирка, коли и склад във Велико Търново
21 Ноем. 2022

Велико Търново е център на тържествата за Деня на независимостта
22 Септ. 2022

Млад шофьор помете дървета и спирка в центъра на Велико Търново
05 Септ. 2022

"Опера на върховете" и "Сцена на вековете" изкушават меломаните

05 Авг. 2022

Готвят драстичен скок на цената на водата в 4 града
09 Май 2022

Десетки животни изгоряха в пожар във ферма край Велико Търново
22 Февр. 2022

Търновска болница търси сестри с 2650 лв. заплата и общинско жилище
24 Ноем. 2021

Авария остави без вода 100 000 домакинства във В.Търново и региона
06 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар