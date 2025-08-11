"48 часа Варуша Юг" кани на 160 събития в Старо Търново

За четвърта поредна година от 15 до 17 август Старата столица кани на общностния фестивал "48 часа Варуша юг", част от Културния календар на Община Велико Търново. Жители и гости на града ще избират между цели 160 събития, разделени в шест категории – визуални изкуства, творчество и релакс, архитектурна, музикална, семейна програма и за първа година кино и театър. Разнообразието от изложби, работилници, концерти, представления, лекции и неочаквани преживявания се дължи на ентусиазма на над 300 участници.

Темата на тазгодишното издание е "Нагоре-надолу: далеч по-близо" и фестивалът напуска очертанията на Варуша, като поема по брега на Янтра, надолу към квартал "Асенова махала" и нагоре по баирите на квартал "Света гора". Посетителите ще могат отново лесно да се ориентират в програмата и да откриват 60-те локации из Старо Търново с помощта на интерактивна карта в уеб ГИС приложението.

Фестивалът разглежда близостта като добросъседство и общи дългосрочни усилия за подобряване на заобикалящата ни среда: от това да отвориш своя дом (Украински арт двор) или ателие (Ателие "Контакт" на Християна Йорданова, Студио "Ж" на Жени Михова, VEVE ARTЕ STUDIO), през обмяната на опит в творческа работилница (Ателие "Пендара", Ателие "Пристан", DRAKA) до облагородяване на градската среда. Вдъхновяващ пример е инициативата на жители на Варуша север за възстановяване на "Сухата чешма" и подобряване на условията около детската площадка.

Превърналият се в любимо място за търновци Плаж на Янтра отново ще бъде преобразен от инициативата "Реките на града", за да се превърне в зона за отдих и творчество през деня и музикална сцена през трите вечери. Четвъртото изание на фестивала ще оживи още едно крайречно пространство - този път в Асенова махала. В момента ученици и студенти от екип "Дизайн по Янтра", подкрепени от менторите арх. Силвия Нешкова и арх. Мартин Лазаров, и доброволци, работят по създаването на временна галерия на открито, в която ще бъде представена изложбата "Реките на миналото". Търновци могат вече да посетят новата локация и изложбата.

Подобряването на средата не се ограничава само до рамките на Велико Търново – акцент в програмата е близостта и насърчаването на връзките със съседни градове. Дряново става част от фестивала с представяне на книгата "(Не)Познатият Колю Фичето (1800 – 1881)" с автор д-р Венелин Бараков и беседа за делото на великия майстор. В дискусията, която ще се проведе в църквата "Св. Николай", ще участват проф. д-р Петко Петков, проф. д-р Миглена Прашкова и Константин Фичев и Исторически музей - Дряново.

На Амфитеатъра пред църквата "Св. св. Константин и Елена" творческият колектив Capturing Creativity кани публиката да посети Спирка ГАБРОВО и да се включи в работилници на габровските занаятчии от ателие "Люляче" и ателие "БръмБър". Поп-ъп читалня за визуална култура, разговор с художника Кром Багелски и дискусия на тема "Двоен подпис - успешното сътрудничество между художници и занаятчии" допълват програмата. Директно от Карнавала в Габрово идва и визуалната инсталация ПромениКартинката, която насочва вниманието на посетителя към проблема със замърсяването на околната среда с неправилно изхвърлени фасове. Информационната кампания, която провокира към отговорно потребителско поведение, се допълва от прожекция на късометражни филми, заснети от студенти в НАТФИЗ. Съседна Горна Оряховица все повече се ангажира с каузата "48 часа Варуша юг", а музикалната програма включва имена от ъндърграунд сцената като Z-Dimension и P.A.B.

Надграждайки миналогодишната си инициатива "Снимка с непознат", Даниела Минева представя изложбата "Те се снимаха с непознат" пред Факултета по изобразително изкуство. В нея вземат участие над 70 артисти, част от които утвърдени имена, а други - тепърва развиващи се. Студенти от специалност "Визуални изследвания" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" създадоха творби специално за кварталите Асенова махала и Света гора. Култовата изложба THE TARNOVIAN от миналогодишното издание на фестивала се завръща с десет на брой нови корици, представящи духа на Велико Търново. От Fashion Days и Студио Комплект са избрали да покажат творбите в емблематичната за квартала сграда Хан Хаджи Николи.

Отворени ателиета по керамика, цианотипия и експериментална скулптура предлагат на посетителя да твори с ръцете си, а за почитателите на литературата са предвидени редица събития за създаване и представяне на авторска поезия и проза.

Сцена Царевец отново се завръща в Музикалната програма на фестивала, а един от големите акценти е концертът на причисления към българските културни богатства хор "Ваня Монева". Неговата диригентка, родена във Велико Търново, за първи път се изправя пред публика в родния си град точно след аудио-визуалния спектакъл "Царевград Търнов - звук и светлина". Новост в програмата на фестивала тази година, е че Американският колеж "Аркус" ще бъде домакин на още една музикална сцена. На нея в петък вечер ще се изяви Мила Роберт, а ученическата банда "Усет" ще я подгрява. На сцена Стамболов и на сцена Пиколо - в духа на близостта със съседни държави - ще свирят гръцката банда StarWound и румънското дуо K not K.

За пръв път фестивалът включва програма "Кино и театър". Премиерно за Велико Търново ще бъде представен документалния филм "Тихи наблюдатели" на родената в Старата столица режисьорка Елица Петкова, който обра множество награди в България и чужбина. Театралният спектакъл "Метаморфози по Овидий" на режисьорката Ани Васева с Леонид Йовчев ще се играе в петък вечер в лапидариума на Археологическия музей. А в квартал Света гора Наталия Цекова ще изиграе "Вкусът на живота". Традиционно програмата включва Куклен театър за най-малките от фестивал "Лято, Кукли и приятели", организиран от Театър ВЕСЕЛ.

Организаторите са подготвили и богата семейна програма с помощта на институции като Художествена галерия "Борис Денев" и къща-музей "П. Р. Славейков", които стават домакини на философски закуски за деца и алтернативни училищни часове.

"Нагоре-надолу: далеч по-близо" не е слоган, а повод публиката да погледне към съседните квартали: Варуша, Асенова махала, Света гора. Към реката, която събира хората на плажове, превръщани отново и отново от общността в публични пространства за свързване. Към съседството, което може да започне от споделен разговор, молба за помощ или поправка на любима вещ и да завърши в съвместна творческа инициатива за по-добра среда в квартала. Към децата, които ловуват за съкровища във въображението си и свободно картографират един град на бъдещето. Към жестовете – подарено цвете, споделена песен, танц, възможност за изразяване и непоискана подкрепа – чрез които далечното става далеч по-близо", споделя Илина Пенева от организаторите.