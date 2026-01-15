Екоминистърът спря завод заради въздуха на Велико Търново

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов е издал принудителна административна мярка, с която се спира работата на завода за преработка на дървесина на "Кроношпан България" във Велико Търново. Това съобщи тази вечер във "Фейсбук" кметът на града Даниел Панов. Министерството все още не е публикувало официално информацията. До крайната мярка се стигна след месеци оплаквания и множество сигнали за системно замърсяване на въздуха в града. Тази сутрин кметът Даниел Панов отново е поискал от екологичното министерство нова незабавна проверка на завода.

Тази вечер областният управител на Велико Търново Юлия Мутафчиева и представители на Регионалната екологична инспекция и на община Велико Търново са се опитали да влязат в завода с полиция, за да връчат заповедта на министър Манол Генов, съобщи БНР. От дружеството обаче отказали да получат документа с довода, че деловодството на компанията не работи след 17,30 часа и няма кой да издаде входящ номер. Утре сутринта властите ще направят нов опит да връчат министерската заповед. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството.

От предприятието обявиха заповедта за "абсурдна и необоснована". Заповедта ще бъде обжалвана по законоустановения ред, като дружеството ще търси отговорност от страна на държавните институции, включително за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие на предприетите действия, съобщават оттам.

Коментарите на хората от града под поста на кмета са предимно с искане заводът да бъде махнат от града. "Кроношпан" не затваря за първи път заради обгазяване на града, но обикновено след кратко прекъсване отново включва замърсяващите производства. В края на миналата година от завода обявиха, че ще инвестират 20 млн. евро в пречиствателни инсталации в рамките на 18 месеца, но като цяло твърдят, че разнасят само миризма на борова гора и водни пари. След оплаквания на хората, че терасите и автомобилите им са покрити с прахови частици от дробилната инсталация на открито, от дружеството заявиха, че до края на януари ще преместят обработката в закрити складове. Недоволство срещу завода има и заради ползването на питейна вода в производството, което също тепърва ще се "намалява" чрез самостоятелни сондажи за собствени водоизточници и система за събиране и пречистване на дъждовна вода.

Заради напрежението в края на 2025 г. бе направена голяма проверка от междуведомствена група, която констатира обичайното за такива случаи - няма превишение на нормите в комплексното разрешително на завода. Въпреки това се признава, че при проверки по сигнал се установяват постоянно нарушения във връзка с отделяните при процесите на сушене и пресоване интензивно миришещи вещества. "Въпреки спазването на нормите за допустими емисии, при температурни инверсии и вятър в посока югоизток, те се разпространяват извън площадката под формата на мъгла със синкав лазурен оттенък и предизвикват дискомфорт на живеещото в близко разположените райони население", пише в заключението на групата.