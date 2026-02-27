"Кроношпан" пусна линия и има вече 27 сигнала за замърсяване

Ден след като започна работата на производствена линия за плочи от дървесни влакна (МДФ) на „Кроношпан“ във Велико Търново, в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) са получени 27 сигнала, съобщиха от пресцентъра на инспекцията, цитирана от БТА. Сигналите са за миризма на дървесина и синкава мъгла над различни квартали на града по различно време на денонощието.

Тази производствена линия е различна от пломбираната ПДЧ линия, която РИОСВ запечата и за която тези дни Върховният административен съд потвърди, че не трябва да работи до приключване на делото срещу затварянето. Тя също не работеше от 5 януари, защото нямаше суровина.

Часове след пускането на МДФ производството, гражданите сигнализират за задимен въздух и миризма на дървесина и лепила в кварталите „Чолаковци“, „Кольо Фичето“, „Бузлуджа“, „Зона Б“, както и за синкава мъгла по улица „Дълга лъка“ и на влизане във Велико Търново от село Арбанаси.

Извършен е обход на различни улици в посочените райони, в присъствието на сигналоподател, но без участието на представители на дружеството, поради отказ да се включат в проверката. Установена е миризма на дървесина, което представлява неизпълнение на едно от условията в комплексно разрешително. То гласи, че притежателят на настоящето разрешително трябва да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Установено е също наличие на мъгла със син лазурен оттенък. От РИОСВ ще бъдат предприети действия по ангажиране на административнонаказателна отговорност на оператора на инсталацията.

Извършена е проверка на съоръженията на работещата линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). Установена е възникнала авария в ранните часове на днешния ден, отнасяща се до теч от тръбопровод към линията, за което дружеството е уведомило с писмо РИОСВ – Велико Търново. При проверката е установено, че същата е отстранена и работата е възобновена в следобедните часове.

РИОСВ продължава засиления административен контрол над инсталацията с цел преустановяване системната експозиция на населението на Велико Търново с индустриални миризми.

Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов се самосезира от публикации в медиите, в които се съобщава, че заводът „Кроношпан“ в града възобновява част от дейността си и комините отново пушат.