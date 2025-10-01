Екоинспекцията спря линия на завода за дървесина "Кроношпан"

Регионалната екологична инспекция във Велико Търново спря незаконно работеща линия в завода за преработка на дървесина на "Кроношпан", от който жителите на града непрекъснато се оплакват заради замърсяване на въздуха и задушливи миризми.

Проверка на РИОСВ установила, че линията за рязане на подложки не е включена в комплексното разрешително за работа на предприятието, т.е. не отговаря на екоизискванията за работа.

Крайната мярка се случва ден след посещението на министъра на околната среда и водите Манол Генов във Велико Търново по повод недоволството на великотърновци и обявения за 11 октомври голям протест срещу замърсяването на въздуха на града. На среща с кмета Даниел Панов, областната управа, народни представители и общински съветници Генов пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот.

На дружеството е дадено предписание да актуализира комплексното си разрешително за работа и да приведе всички свои производства, така че да отговарят на екологичните норми.

"Кроношпан" е един от най-големите производители на дървесни плоскости за мебелната индустрия. От МОСВ уточняват, че нарушенията на фирмата е, че е допуснала на площадката да работи „източник на емисии“, който „не е разрешен за експлоатация, съответно няма предвиден мониторинг на емисиите, няма параметри и норми за измерването му“.

Това нарушение е било констатирано и при предишни проверки на РИОСВ Велико Търново и тогава на дружеството е било дадено предписание за за актуализация на комплексното разрешително, така че линията да бъде включена в него в съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Това предписание обаче не е било изпълнено.