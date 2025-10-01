Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Екоинспекцията спря линия на завода за дървесина "Кроношпан"

Производството за рязане на подложки било извън всякакви еконорми

Днес, 10:36
Великотърновци се оплакват от системно замърсяване на въздуха от предприятието за дървесни плоскости "Кроношпан".
Великотърновци се оплакват от системно замърсяване на въздуха от предприятието за дървесни плоскости "Кроношпан".

Регионалната екологична инспекция във Велико Търново спря незаконно работеща линия в завода за преработка на дървесина на "Кроношпан", от който жителите на града непрекъснато се оплакват заради замърсяване на въздуха и задушливи миризми.

Проверка на РИОСВ установила, че линията за рязане на подложки не е включена в комплексното разрешително за работа на предприятието, т.е. не отговаря на екоизискванията за работа.

Крайната мярка се случва ден след посещението на министъра на околната среда и водите Манол Генов във Велико Търново по повод недоволството на великотърновци и обявения за 11 октомври голям протест срещу замърсяването на въздуха на града. На среща с кмета Даниел Панов, областната управа, народни представители и общински съветници Генов пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и Изпълнителната агенция по околна среда да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот. 

На дружеството е дадено предписание да актуализира комплексното си разрешително за работа и да приведе всички свои производства, така че да отговарят на екологичните норми.

"Кроношпан" е един от най-големите производители на дървесни плоскости за мебелната индустрия. От МОСВ уточняват, че нарушенията на фирмата е, че е допуснала на площадката да работи „източник на емисии“, който „не е разрешен за експлоатация, съответно няма предвиден мониторинг на емисиите, няма параметри и норми за измерването му“.

Това нарушение е било констатирано и при предишни проверки на РИОСВ Велико Търново и тогава на дружеството е било дадено предписание за за актуализация на комплексното разрешително, така че линията да бъде включена в него в съотвествие с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Това предписание обаче не е било изпълнено.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Кроношпан, замърсяване на въздуха

Още новини по темата

НС не пуска гражданите да съдят държавата за чист въздух
13 Септ. 2025

В събота пак ще има мръсен въздух в София
16 Яну. 2025

Столична община успокои, че въздухът не е критично мръсен
03 Яну. 2025

За мръсния въздух - няма данни, няма проблем
18 Окт. 2024

800 замърсяващи коли влизат дневно в центъра на София
21 Дек. 2023

Забранената зона за замърсяващи коли в София заработи, но без глоби

01 Дек. 2023

София отлага глобите за влизане със замърсяващ автомобил в центъра

29 Ноем. 2023

Над 100 милиона американци са застрашени от замърсен въздух
30 Юни 2023

София отново осъмна с критично мръсен въздух
23 Февр. 2021

София е на 15-о място в света днес по замърсен въздух
25 Ноем. 2020

Задължителни екостикери ще имат колите до края на годината
03 Март 2020

Опозицията в София поиска референдум за горенето на боклук
23 Яну. 2020

София днес е на 15-то място в света по замърсен въздух
15 Яну. 2020

Софиянци са по-чувствителни към въздуха, защото живеят по-добре
15 Дек. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар