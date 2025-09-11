НС не пуска гражданите да съдят държавата за чист въздух

Държавата и общините остават недосегаеми за гражданите, които искат да си потърсят правата в съда, когато властите не предприемат ефективни мерки срещу замърсяването на въздуха, което убива хиляди българи всяка година. Такова заключение може да се направи от последните промени , които Народното събрание одобри на второ четене в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Срещу България се водят редица наказателни процедури от Брюксел за нарушения в областта на екологичното законодателство. Една от тях засяга липсата на достъп на българските граждани до правосъдие, когато става въпрос за плановете за качество на въздуха. За да спре процедурата, кабинетът на Росен Желязков внесе поправки в закона, с които се позволява да се оспорват пред съда общинските планове за подобряване на въздуха. Според приетата днес разпоредба граждани могат да подават жалби срещу програмите, приети от общините, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като съдебното производство трябва да приключи в рамките на 6 месеца от подаването на жалбата.

Предложението срещна принципни възражения от еколозите. От "Грийнпийс-България" посочиха в становище до парламента, че промените не разрешават да се обжалва Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която се разработва от министъра на околната среда и се приема от правителството. А разрешението да се оспорват в съда общинските програми е направено така, че по-скоро да възпрепятства гражданите – срокът за произнасяне на съда е нереалистичен, законът не посочва реда на обжалването, нито какви лица могат да подават жалби.

"Така се създава риск вратата на правосъдието отново да бъде затръшната пред гражданите в зависимост от тълкуването, което съдът ще приложи, и да не се установи ефективен контрол спрямо мерките за намаляване на замърсяването на въздуха", посочва се в становището. Еколозите прогнозират, че така приетите от управляващите текстове няма да умилостивят Брюксел и наказателната процедура за блокирания достъп за правосъдие няма да бъде прекратена.

При разглеждането на промените в пленарната зала днес депутатът от ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева заяви, че предложението на правителството е "резултат единствено от страх от нови наказателни процедури, но не и воля за промяна и политики в интерес на хората". Тя напомни, че срещу страната ни се водят 18 наказателни процедури за нарушаване на законодателството на ЕС в сферата на околната среда, и обвини управляващите, че целят единствено да заблудят Брюксел. От ПП-ДБ предложиха редакция на правителствения текст, с която да се позволи обжалване на националната програма. В предложението им се посочват конкретните текстове от АПК, по които да действат жалбоподателите, за да не пропаднат жалбите им заради формални грешки.

Управляващите отхвърлиха редакцията на ПП-ДБ, защото смятат, че ще доведе до злоупотреба с права, както се разбра от коментарите им. Според Младен Шишков от ГЕРБ-СДС предложението на ПП-ДБ е написано така, че ще позволи буквално на всеки да обжалва програмите. "Последният да затвори вратата – това сте написали. Всеки, отвсякъде може да обжалва тези планове", оплака се депутатът, според когото това ще блокира мерките срещу замърсяването. Той похвали кабинета "Борисов 3", който управлява между 2017 г. и 2021 г., за предприетите действия за подобряване на качеството на въздуха. "Този текст (предложението на управляващите – бел.а.) е комуникиран с Европейската комисия и аз съм убеден, че наказателната процедура ще бъде премахната", заключи Шишков.

Биляна Иванова от БСП-ОЛ обяви, че се прави опит да се "политизира въпросът с качеството на въздуха". Според нея предложението на ПП-ДБ цели да спести на организациите, които ще обжалват плановете, усилията да доказват пред съда, че имат правен интерес.

При гласуването редакцията на ПП-ДБ беше отхвърлена, а предложението на правителството - прието със 110 гласа - от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН, двама независими и един от АПС.