Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

НС не пуска гражданите да съдят държавата за чист въздух

Управляващите ограничават оспорването в съда на неефективните програми срещу замърсяването

Днес, 07:00
Замърсеният въздух е изключително сериозен проблем, който всяка година убива хиляди българи.
БГНЕС
Замърсеният въздух е изключително сериозен проблем, който всяка година убива хиляди българи.

Държавата и общините остават недосегаеми за гражданите, които искат да си потърсят правата в съда, когато властите не предприемат ефективни мерки срещу замърсяването на въздуха, което убива хиляди българи всяка година. Такова заключение може да се направи от последните промени, които Народното събрание одобри на второ четене в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Срещу България се водят редица наказателни процедури от Брюксел за нарушения в областта на екологичното законодателство. Една от тях засяга липсата на достъп на българските граждани до правосъдие, когато става въпрос за плановете за качество на въздуха. За да спре процедурата, кабинетът на Росен Желязков внесе поправки в закона, с които се позволява да се оспорват пред съда общинските планове за подобряване на въздуха. Според приетата днес разпоредба граждани могат да подават жалби срещу програмите, приети от общините, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като съдебното производство трябва да приключи в рамките на 6 месеца от подаването на жалбата.

Предложението срещна принципни възражения от еколозите. От "Грийнпийс-България" посочиха в становище до парламента, че промените не разрешават да се обжалва Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух, която се разработва от министъра на околната среда и се приема от правителството. А разрешението да се оспорват в съда общинските програми е направено така, че по-скоро да възпрепятства гражданите – срокът за произнасяне на съда е нереалистичен, законът не посочва реда на обжалването, нито какви лица могат да подават жалби.

"Така се създава риск вратата на правосъдието отново да бъде затръшната пред гражданите в зависимост от тълкуването, което съдът ще приложи, и да не се установи ефективен контрол спрямо мерките за намаляване на замърсяването на въздуха", посочва се в становището. Еколозите прогнозират, че така приетите от управляващите текстове няма да умилостивят Брюксел и наказателната процедура за блокирания достъп за правосъдие няма да бъде прекратена.

При разглеждането на промените в пленарната зала днес депутатът от ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева заяви, че предложението на правителството е "резултат единствено от страх от нови наказателни процедури, но не и воля за промяна и политики в интерес на хората". Тя напомни, че срещу страната ни се водят 18 наказателни процедури за нарушаване на законодателството на ЕС в сферата на околната среда, и обвини управляващите, че целят единствено да заблудят Брюксел. От ПП-ДБ предложиха редакция на правителствения текст, с която да се позволи обжалване на националната програма. В предложението им се посочват конкретните текстове от АПК, по които да действат жалбоподателите, за да не пропаднат жалбите им заради формални грешки.

Управляващите отхвърлиха редакцията на ПП-ДБ, защото смятат, че ще доведе до злоупотреба с права, както се разбра от коментарите им. Според Младен Шишков от ГЕРБ-СДС предложението на ПП-ДБ е написано така, че ще позволи буквално на всеки да обжалва програмите. "Последният да затвори вратата – това сте написали. Всеки, отвсякъде може да обжалва тези планове", оплака се депутатът, според когото това ще блокира мерките срещу замърсяването. Той похвали кабинета "Борисов 3", който управлява между 2017 г. и 2021 г., за предприетите действия за подобряване на качеството на въздуха. "Този текст (предложението на управляващите – бел.а.) е комуникиран с Европейската комисия и аз съм убеден, че наказателната процедура ще бъде премахната", заключи Шишков.

Биляна Иванова от БСП-ОЛ обяви, че се прави опит да се "политизира въпросът с качеството на въздуха". Според нея предложението на ПП-ДБ цели да спести на организациите, които ще обжалват плановете, усилията да доказват пред съда, че имат правен интерес.

При гласуването редакцията на ПП-ДБ беше отхвърлена, а предложението на правителството - прието със 110 гласа - от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН, двама независими и един от АПС.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Закон за чистотата на атмосферния въздух, замърсяване на въздуха

Още новини по темата

В събота пак ще има мръсен въздух в София
16 Яну. 2025

Столична община успокои, че въздухът не е критично мръсен
03 Яну. 2025

За мръсния въздух - няма данни, няма проблем
18 Окт. 2024

800 замърсяващи коли влизат дневно в центъра на София
21 Дек. 2023

Забранената зона за замърсяващи коли в София заработи, но без глоби

01 Дек. 2023

София отлага глобите за влизане със замърсяващ автомобил в центъра

29 Ноем. 2023

Над 100 милиона американци са застрашени от замърсен въздух
30 Юни 2023

София отново осъмна с критично мръсен въздух
23 Февр. 2021

София е на 15-о място в света днес по замърсен въздух
25 Ноем. 2020

Задължителни екостикери ще имат колите до края на годината
03 Март 2020

Опозицията в София поиска референдум за горенето на боклук
23 Яну. 2020

София днес е на 15-то място в света по замърсен въздух
15 Яну. 2020

Софиянци са по-чувствителни към въздуха, защото живеят по-добре
15 Дек. 2019

Смог души София, а Фандъкова пак обещава - този път бял билет

07 Дек. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар