ВАС потвърди затварянето на "Кроношпан" в Търново

Заводът "Кроношпан" във Велико Търново няма да може да пусне отново замърсяващите си линии, след като Върховният административен съд потвърди предварителното изпълнение на заповедта на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Върховните съдии отмениха определението на Административния съд – Бургас и окончателно отхвърлиха искането на „Кроношпан България" за спиране на предварителното изпълнение на заповед на директора на РИОСВ – Велико Търново. Това е записано в определението на ВАС, публикувано на интернет страницата на съда.

Замърсяванията на въздуха от производствените линии на предприятието са хроничен проблем за Велико Търново, като кметът Даниел Панов и депутати на ГЕРБ от региона многократно настояваха за мерки. На 25 януари служители на екоинспекцията пломбираха линията за ПДЧ на завода. Заповедта за прекратяване на производствената дейност засяга и сушилнята и съоръженията за топъл въздух към линията. Мотивът бе, че е констатирано неизпълнение на комплексното разрешително на дружеството. В него е записано условие дейностите на площадката да се извършват по начин, който не допуска разпространение на миризми извън границите ѝ, припомня БТА.

"Кроношпан" оспори предварителното изпълнение на заповедта и Бургаският административен съд отсъди в полза на завода. Сега обаче ВАС прие, че предварителното изпълнение на заповедта е свързано със защита на значим обществен интерес. В мотивите си съдът подчертава, че правото на гражданите на здравословна и благоприятна околна среда е конституционно и има приоритетна стойност. Според съда твърдените икономически и финансови последици са предвидими търговски рискове и не представляват значителни или трудно поправими вреди. Определението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

От предприятието коментираха, че решението на ВАС не означава затваряне на предприятието и не представлява окончателно произнасяне по забраната. В случая става дума за временна мярка, която ще действа до приключване на делото по същество, пише в позицията.