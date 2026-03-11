Екоинспекцията глоби с 41 000 евро "Кроношпан"

Шест акта и две наказателни постановления за 40 903 евро са съставени през февруари на "Кроношпан" за разпространение на миризми и непречистени газове от производствените линии на предприятието. Това се вижда от отчет на Регионалната инспекция по околната среда и водите от днес за дейността през януари и февруари.

"Кроношпан" в момента е с пломбирана линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново. В края на февруари обаче дружеството стартира работата на втората си производствена линия – за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ), която не е работила от 05.01.2026 г. поради липса на суровина. С това веднага започнаха да валят сигнали за неприятни миризми в няколко квартала. Хората допълнително се гневят на тези съобщения и защото проверките и констатациите за неприятни миризми отклоняват вниманието от не по-малкия проблем със замърсяването на въздуха с прах и фини прахови частици. "Кроношпан" оспорва всички актове и санкции и твърди, че се вписва в комплексното разрешително, а миризмите били на борова гора. Всъщност и при двете линии се ползват лепила и химикали, които съвсем не са безвредни.

Вчера за пореден път кметът Даниел Панов поиска мерки срещу предприятието на работна среща при новия министър на околната среда Юлиян Попов. "Изрично подчертах, че пределните стойности на нормите за емисии трябва да бъдат намалени, за да не излизат миризми извън площадката на завода. Това означава много по-строги изисквания към работата на всички инсталации", написа кметът във "Фейсбук".