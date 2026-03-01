Медия без
МОСВ: Пак се пише акт на "Кроношпан" за миризми извън завода

Глобата идва след проверка на постъпили 28 сигнала по „зелен телефон“

01 Март 2026
Велико Търново
Велико Търново

РИОСВ – Велико Търново отново ще състави акт на дружеството "Кроношпан" "за установено административно нарушение, свързано с неспазване на условие в комплексно разрешително, а именно разпространение на миризми извън границите на производствената площадка". Това написа в официално съобщение Министерство на околната среда. 

Актът идва след извършена проверка на 28.02.2026 г. във връзка с постъпили 28 сигнала по „зелен телефон“ за разпространението на миризми, синкава мъгла и задименост в различни части на град Велико Търново.

"При обхода е установена, по органолептичен метод (чрез вдишване), характерната за производствената дейност на „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Велико Търново, специфична миризма на дървесина, основавайки се на самия производствен процес. Към момента на проверката източници на специфичната миризма на дървесина са две изпускащи устройства към сушилня и преса на Линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ). Установено е и видимо разпространение на емисиите, изпускани след мокър електрофилтър към сушилня МДФ към гр. Велико Търново", твърди МОСВ.

С встъпването си в длъжност министърът на околната среда и водите Юлиян Попов възстановил работата по създаване на уредба за миризмите, която изисква съвместни усилия и компетенцията на МОСВ, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.


Оттам припомнят и хронологията на действията на РИОСВ – Велико Търново по случая:

На 15.01.2026 г. със Заповед на директора на РИОСВ - Велико Търново на „Кроношпан България” ЕООД е наложена принудителна административна мярка (ПАМ), отнасяща се до спиране на производствената дейност на Линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

Втората производствена линия – за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ), не работи. МДФ линията е спряна от 05.01.2026 г. поради липса на суровина.

На 25.01.2026 г. в изпълнение на заповедта за ПАМ е извършено пломбиране на две съоръжения към линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

На 26.02.2026 г. в РИОСВ – Велико Търново е получено писмо от „Кроношпан България“ ЕООД, с което дружеството уведомява за стартиране работата на втората производствена линия – за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ).

На 27.02.2026 г. в РИОСВ – Велико Търново са получени 27 сигнала за миризма на дървесина и синкава мъгла над различни квартали на Велико Търново, по различно време на денонощието.

В отговор на сигналите екип на РИОСВ извършва обход на различни улици в посочените райони, в присъствието на сигналоподател, но без участието на представители на дружеството, поради отказ да се включат в проверката. Установена е миризма на дървесина, което представлява неизпълнение на условие от Комплексното разрешително, както и наличие на мъгла със син лазурен оттенък. От РИОСВ ще бъдат предприети действия по ангажиране на административнонаказателна отговорност на оператора на инсталацията.

Извършена е проверка на съоръженията на работещата линия за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ) на „Кроношпан България“ ЕООД. Установена е възникнала авария в ранните часове на същия ден, отнасяща се до теч от тръбопровод към линията, за което дружеството е уведомило с писмо РИОСВ – Велико Търново. При проверката е установено, че същата е отстранена и работата е възобновена в следобедните часове.

Следва проверката на 28 февруари  и решението да има акт.  

